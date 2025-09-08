Головна Скотч Життя
Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Роман Крістін Кебот та Енді Байрона викрила «камера поцілунків» на концерті Coldplay
Історія, що почалася з камери поцілунків (kiss cam), закінчилася крахом шлюбу

52-річна Крістін Кебот, колишня HR-директорка технологічної компанії Astronomer, розлучається зі своїм чоловіком. Жінка втрапила у скандал з обіймами з керівником на концерті Coldplay. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Непередбачений інцидент на концерті популярного гурту Coldplay спричинив скандал, який викрив подружню невірність генерального директора IT-компанії Astronomer. Під час виступу на величезному екрані, призначеному для трансляції подій на сцені та реакції публіки, несподівано з'явилося відео, де СЕО був зображений в обіймах HR-менеджеркою його власної компанії. 

Історія, що розпочалася як вірусне відео на концерті Coldplay, отримала своє продовження: жінка, спіймана заскочена із іншим чоловіком, подає на розлучення зі своїм чоловіком-бізнесменом. Цю новину підтвердила колишня дружина чоловіка, назвавши подію «кармою».

Після скандалу Енді Байрон пішов у відставку, а його дружина Меган змінила прізвище та з'їхала з будинку. Крістін Кабот також залишила свою посаду. За даними судових документів, вона подала на розлучення з Ендрю 13 серпня, менш ніж за місяць після інциденту. Це буде вже третє розлучення для Ендрю Кабота, на що його колишня дружина відреагувала з іронією.

Крістін Кебот зі своїм чоловіком Ендрю та їхніми дітьми
Крістін Кабот, яка була ідентифікована як HR-менеджерка, разом з Енді Байроном, її колегою та генеральним директором, потрапили в об'єктив камери для поцілунків на стадіоні в Бостоні. Кадри, де пара пристрасно обіймається, швидко розлетілися по інтернету, викривши їхній роман. За словами Джулії Кабот, колишньої дружини чоловіка Крістін, бізнесмена Ендрю Кабота, це викриття стало «розплатою» за його характер.

«Я отримала безліч повідомлень, і 99% з них містили одне слово: карма», – розповіла Джулія Daily Mail. Вона додала, що Ендрю, якого вона називає «грошовим егоманіаком», не виглядає засмученим через розлучення. За її словами, його більше турбує публічне приниження.

Джулія, яка сьогодні живе в Конкорді, штат Массачусетс, є другою дружиною Ендрю та познайомилася з ним після розлучення з першою, з якою він розлучився у 2011 році після 18 років шлюбу.

Колишня дружина після скандалу з обіймами на концерті Coldplay зателефонувала до Ендрю, аби висловити підтримку, однак у відповідь почула дивну відповідь.

«Я написала Ендрю одразу після того, як це сталося, і він сказав: «Її життя не має до мене жодного стосунку», і додав, що вони розлучаються. Він каже, що це не має до нього жодного стосунку, хоча вони були одружені та жили в одному будинку. Але ж єдине, що його хвилює, це гроші», – зазначила Джулія.

Історія із kiss cam призвела не лише до двох втрачених робочих місць, але й, імовірно, до двох розбитих шлюбів, оскільки доля шлюбу Енді Байрона залишається невизначеною.

До слова, під час виступу гурту Coldplay у Сеулі сталася неоднозначна сцена. Лідер колективу Кріс Мартін звернувся до російського фаната, назвавши його «братом», та заспівав для нього імпровізовану пісню просто посеред концерту. 

