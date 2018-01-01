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    Продюсеру номинированного на «Оскар» фильма отказали во въезде в США из-за указа Трампа

    В прошлом году в такую же ситуацию попал иранский режиссер Асгар Фархади, чья картина в итоге выиграла «Оскар».
    Карим Абид, сирийский продюсер картины «Последние люди в Алеппо», которая в этом году претендует на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм», может не посетить церемонию вручения награды. Как пишет Variety, американское посольство в Стамбуле отказалось выдавать ему визу. Причина — прошлогодний
    • Сьогодні, 19:57
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    В прошлом году в такую же ситуацию попал иранский режиссер Асгар Фархади, чья картина в итоге выиграла «Оскар».

    Карим Абид, сирийский продюсер картины «Последние люди в Алеппо», которая в этом году претендует на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм», может не посетить церемонию вручения награды. Как пишет Variety, американское посольство в Стамбуле отказалось выдавать ему визу.

    Причина — прошлогодний указ Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики, который ограничивает въезд в США граждан из некоторых стран — в том числе из Сирии.

    За продюсера уже вступились представители Американской киноакадемии: «Режиссер Ферас Файяд и продюсер Карим Абид сотворили историю, сняв свой фильм, — это первая сирийская картина, номинированная на „Оскар“. Как кинематографисты и сторонники защиты прав человека во всем мире, мы хотим выразить солидарность с ними», — говорится в заявлении.

    В прошлом году в похожей ситуации оказался иранский режиссер Асгар Фархади: ему также отказали во въезде в США из-за указа Трампа. В итоге именно его картина «Коммивояжер» получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

    Джерело: Bird In Flight

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