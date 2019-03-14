Проект «Подиум» покинула самая сексуальная участница



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алина Егорова

Уход Алины Егоровой расстроил даже одного из судей проекта

На этой неделе начинающие дизайнеры в проекте «Подиум» собирали парней из «Топ-модели по-украински» на первое свидание, одевали танцоров и шили наряды из зонтов. По итогам выпуска самой слабой признали работу Алины Егоровой – воздушной гимнастки из Бердянска. Девушка всю жизнь шила себе концертные костюмы, и на проекте впервые попробовала себя в дизайне детской и мужской одежды.

«Я не скрывал, что Алина была моей фавориткой на проекте, – рассказал Новому каналу эксперт проекта Иван Супрун. – Мне будет очень не хватать ее сексуальности и откровенности. Но сначала она сшила очень слабый мужской костюм, а потом добила нас платьем из зонтиков. Хотя это даже платьем назвать нельзя. Не понимаю, для кого она его шила».

А вот Алина Егорова понимает, для кого шила. Девушка считает, что она единственная из всех участников «Подиума», кто может сделать женщину красивой с помощью одежды.

«Уходить очень грустно. Хотела бы остаться на проекте еще хотя бы на неделю, – говорит Алина. – Мне было тяжело шить не на себя. Но очень многому здесь научилась. Самое главное, что дал мне проект, это осознание того, что я могу намного больше, чем думаю. Пришла сюда артисткой цирка, а ушла – дизайнером».

Кстати, после проекта Алина продолжила развиваться как дизайнер. Девушка придумала свой авторский принт и шьет платья.