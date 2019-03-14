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    Шоу-биз

    Проект «Подиум» покинула самая сексуальная участница

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    Алина Егорова - Проект «Подиум» покинула самая сексуальная участница
    Алина Егорова

    Уход Алины Егоровой расстроил даже одного из судей проекта

    На этой неделе начинающие дизайнеры в проекте «Подиум» собирали парней из «Топ-модели по-украински» на первое свидание, одевали танцоров и шили наряды из зонтов. По итогам выпуска самой слабой признали работу Алины Егоровой – воздушной гимнастки из Бердянска. Девушка всю жизнь шила себе концертные костюмы, и на проекте впервые попробовала себя в дизайне детской и мужской одежды.

    «Я не скрывал, что Алина была моей фавориткой на проекте, –  рассказал Новому каналу эксперт проекта Иван Супрун. – Мне будет очень не хватать ее сексуальности и откровенности. Но сначала она сшила очень слабый мужской костюм, а потом добила нас платьем из зонтиков. Хотя это даже платьем назвать нельзя. Не понимаю, для кого она его шила».

    А вот Алина Егорова понимает, для кого шила. Девушка считает, что она единственная из всех участников «Подиума», кто может сделать женщину красивой с помощью одежды.

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    Проект «Подиум» покинула самая сексуальная участница
    Проект «Подиум» покинула самая сексуальная участница
    Проект «Подиум» покинула самая сексуальная участница

     «Уходить очень грустно. Хотела бы остаться на проекте еще хотя бы на неделю, – говорит Алина. – Мне было тяжело шить не на себя. Но очень многому здесь научилась. Самое главное, что дал мне проект, это осознание того, что я могу намного больше, чем думаю. Пришла сюда артисткой цирка, а ушла – дизайнером».

    Кстати, после проекта Алина продолжила развиваться как дизайнер. Девушка придумала свой авторский принт и шьет платья.

     

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