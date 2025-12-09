Прощання з лідером гурту Adam Клименком: названо дату та місце

Близькі артиста попросили приносити на прощання лише живі квіти

Прощання з лідером гурту Adam Михайлом Клименком відбудеться сьогодні, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку гурту в Instagram.

Служба в церкві та прощання на кладовищі відбудеться о 13:00 в селі Луб'янка на Київщині.

Близькі артиста попросили відвідувачів приносити лише живі квіти.

Adam – український гурт з Києва. Гурт засновано у 2015 році в Києві Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) та його дружиною Сашею Норовою (вокалістка, актриса, танцівниця та художниця). Від початку своєї діяльності гурт зосереджувався на створенні пісень, що поєднують поезію та глибокий соціальний зміст, піднімають важливі соціальні теми та виражають емоційний досвід любові, кохання та взаємодії між людьми. Гурт також відомий своєю самобутністю в створенні відеокліпів, в яких Саша Норова та Михайло Клименко часто виконують функції режисерів, операторів, стилістів і декораторів. Гурт складається з Михайла Клименка (вокал, клавіші), Саші Норової (вокал, танці), Максима Козаченка (гітара), Андрія Гриценка (барабани) та В'ячеслава Шевченка (звук). На концертах гурту часто виступають запрошені музиканти. Найвідоміші їхні хіти – це «Повільно», «Таку як є», «Ау Ау» та інші.

Нагадаємо, що 7 грудня після тривалої боротьби з важкою хворобою помер 38-річний український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту Adam.

Як повідомлялося, у листопаді співак Михайло Клименко впав у кому. Напередодні артист декілька місяців боровся з важкою хворобою.