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    Шоу-биз

    Самая известная модель плюс-сайз в купальнике приняла опасные позы у бассейна

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    Популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм - Самая известная модель плюс-сайз в купальнике приняла опасные позы у бассейна
    Популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм
    Фото: @ashleygraham

    Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях

    Популярная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм приняла участие в откровенной фотосессии и обрадовала поклонников. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

    На первом размещенном фото знаменитость позирует у бассейна в слитном черном купальнике и туфлях на каблуках, а на втором — стоит в душевой кабине в бикини и лаковом плаще такого же цвета. «Если вы увидите, как я бегаю по отелю в Милане в трусах, не обращайте внимания!» — подписала она пост, который собрал 290 тысяч лайков.

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    Самая известная модель плюс-сайз в купальнике приняла опасные позы у бассейна
    Самая известная модель плюс-сайз в купальнике приняла опасные позы у бассейна
    Самая известная модель плюс-сайз в купальнике приняла опасные позы у бассейна
    instagram.com/ashleygraham/

    Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Просто сногсшибательна», «Ты невероятно вдохновляешь», «Что за королева. Ей так комфортно в своем теле, несмотря ни на что. Вдохновение и икона для всех женщин», «Потрясающая и сексуальная! Мне нравятся женщины с формами», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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