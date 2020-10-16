Самая известная модель плюс-сайз в купальнике приняла опасные позы у бассейна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм Фото: @ashleygraham

Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях

Популярная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм приняла участие в откровенной фотосессии и обрадовала поклонников. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На первом размещенном фото знаменитость позирует у бассейна в слитном черном купальнике и туфлях на каблуках, а на втором — стоит в душевой кабине в бикини и лаковом плаще такого же цвета. «Если вы увидите, как я бегаю по отелю в Милане в трусах, не обращайте внимания!» — подписала она пост, который собрал 290 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Просто сногсшибательна», «Ты невероятно вдохновляешь», «Что за королева. Ей так комфортно в своем теле, несмотря ни на что. Вдохновение и икона для всех женщин», «Потрясающая и сексуальная! Мне нравятся женщины с формами», — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.