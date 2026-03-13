Макс Барських випустив нову пісню та показався у кадрі з Ларою Фабіан (відео)

Співак виконав давнє прохання своїх шанувальників

Український співак Макс Барських презентував нову пісню «Сльози». Кліпом до нового треку виконавця став фрагмент з фільму Mademoiselle Zhivago, де він знімався разом зі співачкою Ларою Фабіан. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу співака.

Пісня «Сльози» Макса Барського, це не просто композиція, а сучасна поп-балада. У цій пісні можна почути гру фортепіано, гітари та інших оркестрових інструментів. У своєму новому треку Макс Барських співає про кохання.

Зокрема серед рядків можна почути такі фрази як: «Я люблю тебе красиво я цілую твої сльози я обожнюю твій сміх той що не для всіх». Трек Сльози Макса Барського відрізняється від його сучасного репертуару, адже ця пісня повертає глядачів у 70-ті роки.

Max Barskih - Сльози | Mood video

На своєму YouTube-каналі співак опублікував пісню «Сльози» з відеофрагментом із фільму Mademoiselle Zhivago. «Друзі, за вашими численними проханнями ми підготували mood-відео, в якому я знімався багато років тому разом із Ларою Фабіан», – йдеться у підписі до кліпу.

Макс Барських показався у кадрі Ларою Фабіан фото: скриншот Max Barskih/Facebook

У цій стрічці Барських свого часу мав роль та грав в парі з бельгійсько-канадською співачкою Ларою Фабіан. У кадрі зображуються моменти кохання двох людей, яке закінчується трагічно.

Нагадаємо, у Києві відбулося шоу українського співака Макса Барських, під якого пройшов благодійний розіграш. Його головним лотом стала боксерська рукавичка з підписом Олександра Усика. Розіграш провів Благодійний фонд Олександра Усика.

До слова, торік у Києві в Палаці спорту відбулося передріздвяне шоу співака Макса Барських. Концерт виконавця став темою для обговорень у соцмережах, зокрема на платформі Threads. Річ у тім, що під час концерту у Палаці спорту зникло світло.