  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Райан Рейнольдс пожертвовал $1 миллион продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

    • Розсилка
    Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс&nbsp; - Райан Рейнольдс пожертвовал $1 миллион продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса
    Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс 

    Звезда «Дэдпула» занялся благотворительностью

    43-летний голливудский актер Райан Рейнольдс сообщил, что они с женой сделали пожертвование в размере миллиона долларов двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada. Это благотворительные организации, которые обеспечивают питанием миллионы людей в США и Канаде (родной стране актера) для предотвращения голода.

    «Коронавирус ужасно повлиял на пожилых людей и людей с низким доходом. Мы с Блейк жертвуем миллион долларов в эти две организации. Им нужна ваша помощь. И если вы можете помочь, сделайте это», – написал актер.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Райан Рейнольдс пожертвовал $1 миллион продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса
    Райан Рейнольдс пожертвовал $1 миллион продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса
    Райан Рейнольдс пожертвовал $1 миллион продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

    «Берегите себя. Оставьте место для радости. Позвоните кому-нибудь, кто изолирован и может нуждаться в связи (номер Хью Джекмана - 1-555-Хью)», – добавил он.

    Супруга актера добавила, что, несмотря на необходимость вынужденной изоляции во время эпидемии коронавируса, можно продолжать поддерживать связь с другими людьми благодаря видео- и аудиоприложениям.

     Читайте также: Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

     

    знаменитости актер шоу-бизнес пожертвование
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ