Райан Рейнольдс пожертвовал $1 миллион продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса



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Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Звезда «Дэдпула» занялся благотворительностью

43-летний голливудский актер Райан Рейнольдс сообщил, что они с женой сделали пожертвование в размере миллиона долларов двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada. Это благотворительные организации, которые обеспечивают питанием миллионы людей в США и Канаде (родной стране актера) для предотвращения голода.

«Коронавирус ужасно повлиял на пожилых людей и людей с низким доходом. Мы с Блейк жертвуем миллион долларов в эти две организации. Им нужна ваша помощь. И если вы можете помочь, сделайте это», – написал актер.

«Берегите себя. Оставьте место для радости. Позвоните кому-нибудь, кто изолирован и может нуждаться в связи (номер Хью Джекмана - 1-555-Хью)», – добавил он.

Супруга актера добавила, что, несмотря на необходимость вынужденной изоляции во время эпидемии коронавируса, можно продолжать поддерживать связь с другими людьми благодаря видео- и аудиоприложениям.

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