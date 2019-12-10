Развод Ани Лорак. Бывший муж певицы не спешит делить супружеское имущество



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Певица Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу

Звездная пара рассталась в начале 2019 и в суде делила имущество

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу передумал делить супружеское имущество, которое он нажил в браке с украинской эстрадной певицей Ани Лорак (настоящее имя и фамилия - Каролина Куек).

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановление Голосеевского районного суда Киева от 4 декабря.

Экс-супруг певицы подал гражданский иск сразу после развода, который состоялся 31 января этого года по решению Шевченковского районного суда Киева. Инициатором расторжения брака выступила Ани Лорак, которая отметила, что супружеская жизнь у сторон не сложилось, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Также они не проживают одной семьей, поэтому брачные отношения прекращены.

Зато Мурат Налчаджиоглу добивался в суде раздела имущества бывших супругов. Однако 4 декабря в подготовительном судебном заседании бывший муж певицы подал заявление, в котором истец отказывается от иска о разделе имущества супругов и просит закрыть производство.

В тот же день представитель певицы также подал заявление, в котором Ани Лорак отказывается от встречного иска и настаивает на закрытые производства.

Суд принял оба отказа и разъяснил: в случае закрытия производства по делу повторное обращение в суд по поводу спора между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Напомним, что летом 2018 мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра.

Столичная тусовщица в объятиях бывшего мужа Ани Лорак в одном из ночных киевских клубов

Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года, с которым у нее есть дочь София. Сама же певица сейчас живет и работает в России.