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    Шоу-биз

    Ренесанс Незалежності: Руслана устроит грандиозный концерт на Черниговщине

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    Певица Руслана - Ренесанс Незалежності: Руслана устроит грандиозный концерт на Черниговщине
    Певица Руслана

    Украинская певица Руслана Лыжичко основательно подготовилась ко Дню Независимости

    Украинская певица и победительница «Евровидения-2004» проведет бесплатный концерт накануне Дня Независимости Украины.

    Мероприятие под названием «Ренесанс Незалежності» при участии многих украинских звезд пройдет 23 августа в городе Батурин.на Черниговщине.

    Украинская певица уже анонсировала четыре музыкальных премьеры, над которыми последние несколько дней работает вместе со своими музыкантами.

    «Вы услышите новую украинскую экзотику, фрагмент моего нового моего альбома из проекта Wild Energy, над которым мы работаем с 2015 года», -рассказала Руслана.

    По словам Русланы на сцену 23 августа выйдут Александр Положинский и группа «Тартак», группа Kozak System вместе с Katya Chilly, Тоня Матвиенко, виртуоз-скрипач Василий Попадюк и виртуоз-свирельщик Олесь Журавчак.


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