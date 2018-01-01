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    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров

    Популярности героев украинского сериала могут позавидовать именитые звезды шоу-бизнеса
    Всего за несколько месяцев главные герои сериала «Школа» стали настоящими звездами. Из стали узнавать на улице и в общественном транспорте, у них просят автографы, за их жизнь пристально следят журналисты и фолловеры в соцсетях. Даже режиссеры и продюсеры сериала признали, что не ожидали таких высоких рейтингов и решились продолжить
    • Сьогодні, 16:20
    • Розсилка
    Герои сериала &laquo;Школа&raquo;
    Герои сериала «Школа»

    Популярности героев украинского сериала могут позавидовать именитые звезды шоу-бизнеса

    Всего за несколько месяцев главные герои сериала «Школа» стали настоящими звездами. Из стали узнавать на улице и в общественном транспорте, у них просят автографы, за их жизнь пристально следят журналисты и фолловеры в соцсетях. Даже режиссеры и продюсеры сериала признали, что не ожидали таких высоких рейтингов и решились продолжить сериал на второй сезон.

    «Сериал «Школа»  стал настоящим феноменом украинского телепространства. Это, пожалуй, единственный сериал на телевидении, который смотрят и бабушки, и их внуки. Он стал настолько актуальным из-за того, что мы впервые открыто заговорили о жизни школьников, про которое все, даже их родители, молчали. Для них «Школа» стала возможностью найти общий язык с родителями, поговорить о том, что их тревожит», - отметила  главный продюсер развлекательных программ Ольга Слисаренко. 

    Именно поэтому, создатели сериала решили снять продолжение. Для нового сезона сериала режиссеры ищут новых актеров, которые на собственном опыте пережили сериальные истории и столкнулись с похожими проблемами. 

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    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров
    Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров

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