Режиссеры сериала «Школа» ищут новых актеров

Популярности героев украинского сериала могут позавидовать именитые звезды шоу-бизнеса

Всего за несколько месяцев главные герои сериала «Школа» стали настоящими звездами. Из стали узнавать на улице и в общественном транспорте, у них просят автографы, за их жизнь пристально следят журналисты и фолловеры в соцсетях. Даже режиссеры и продюсеры сериала признали, что не ожидали таких высоких рейтингов и решились продолжить



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Герои сериала «Школа»

Популярности героев украинского сериала могут позавидовать именитые звезды шоу-бизнеса

Всего за несколько месяцев главные герои сериала «Школа» стали настоящими звездами. Из стали узнавать на улице и в общественном транспорте, у них просят автографы, за их жизнь пристально следят журналисты и фолловеры в соцсетях. Даже режиссеры и продюсеры сериала признали, что не ожидали таких высоких рейтингов и решились продолжить сериал на второй сезон.

«Сериал «Школа» стал настоящим феноменом украинского телепространства. Это, пожалуй, единственный сериал на телевидении, который смотрят и бабушки, и их внуки. Он стал настолько актуальным из-за того, что мы впервые открыто заговорили о жизни школьников, про которое все, даже их родители, молчали. Для них «Школа» стала возможностью найти общий язык с родителями, поговорить о том, что их тревожит», - отметила главный продюсер развлекательных программ Ольга Слисаренко.

Именно поэтому, создатели сериала решили снять продолжение. Для нового сезона сериала режиссеры ищут новых актеров, которые на собственном опыте пережили сериальные истории и столкнулись с похожими проблемами.

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