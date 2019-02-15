Режиссер «500 дней лета» снимет игровой ремейк аниме «Твое имя»
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Марк Уэбб займется адаптацией японского мультфильма
Продюсерами англоязычной адаптации аниме «Твое имя» выступят Джей Джей Абрамс, один из соавторов оригинала Гэнки Кавамура и Линдси Уэбер. Сценарий напишет Эрик Хайссерер, режиссёром проекта станет Марк Уэбб («500 дней лета», «Новый Человек-паук»).
Оригинальное аниме рассказывало историю о парне из Токио и девушке из провинции, которые обнаруживают, что между ними существует странная и необъяснимая связь. Режиссёром фильма стал известный японский автор Макото Синкай. Он одобрил идею перенести мультфильм на американскую почву. Аниме завоевало признание зрителей и критиков, а также заработало 355 млн долларов в мировом прокате.
Героями ремейка станут коренная американка, живущая в глубинке, и парень из Чикаго, которые обнаруживают способность меняться друг с другом телами. Когда на их мир надвигается катастрофа, им придётся найти способ встретиться и спасти всех.
Кавамура рассказал, что Уэбб был первым кандидатом, которого они рассматривали на должность режиссера ремейка, благодаря «его способности рассказывать великие истории любви».
Джерело: Киноафиша