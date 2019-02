В сети появился первый тизер мультфильма «Холодное сердце 2»



Студия Disney представила первый ролик продолжения своего анимационного хита

Сюжет мультфильма не раскрывается, в видео тоже нет никаких подробностей, кроме того, что на экраны вернутся знакомые персонажи.

Главных героев, как и в первый раз, озвучат Кристен Белл (Анна), Идина Мензел (Эльза), Джош Гад (Олаф) и Джонатан Грофф (Кристофф). К актёрскому составу присоединились Эван Рэйчел Вуд и Стерлинг К. Браун. Режиссёрами ленты вновь выступили авторы первой части Крис Бак и Дженнифер Ли.

«Холодное сердце» вышло в 2013 году. По сюжету принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы попытаться найти старшую сестру Анны, Эльзу, которая обладает магическими силами и нечаянно погружает страну в обьятия вечной зимы. По пути героям предстоит сплотиться, чтобы спасти тех, кто им дорог.

Мультфильм тепло приняли критики. Он получил две премии «Оскар»: за лучший анимационный фильм и лучшую оригинальную песню Let It Go. Проект также стал большим коммерческим успехом: при бюджете в 150 млн долларов кассовые сборы картины составили около 1,3 млрд долларов по всему миру.

В перерыве между мультфильмами вышли две короткометражки: «Холодное торжество» (2015) и «Олаф и холодное приключение» (2017). Их показывали перед фильмом «Золушка» и мультфильмом «Тайна Коко» соответственно.

Джерело: Киноафиша