Роберт Де Ниро снялся в рекламе бейглов



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В роли криминального босса он по-прежнему выглядит крайне органично

Неожиданно, но рекламный ролик британской компании Warburtons Bread, занимающейся производством хлебобулочных изделий, теперь войдет в избранную фильмографию Роберта Де Ниро наряду с такими полнометражными картинами, как «Однажды в Америке» и «Славные парни».

Во всяком случае, в этом уверены поклонники актера и газета The Guardian, которая озаглавила новость о ролике следующим образом: "Роль всей жизни: реклама бейглов Warburtons - лучшая работа Роберта Де Ниро за последние годы".

По сюжету Де Ниро врывается в офис владельца Warburtons Bread Джонатана Уорбертона и рассказывает о планах захватить рынок бейглов. После этого его банда избавляется от продукции конкурентов, а на упаковки булок Уорбертона клеит свои этикетки.

Джерело: Hello!