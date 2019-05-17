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    Шоу-биз

    Роберт Де Ниро снялся в рекламе бейглов

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    Роберт Де Ниро снялся в рекламе бейглов

    В роли криминального босса он по-прежнему выглядит крайне органично

    Неожиданно, но рекламный ролик британской компании Warburtons Bread, занимающейся производством хлебобулочных изделий, теперь войдет в избранную фильмографию Роберта Де Ниро наряду с такими полнометражными картинами, как «Однажды в Америке» и «Славные парни».

    Во всяком случае, в этом уверены поклонники актера и газета The Guardian, которая озаглавила новость о ролике следующим образом: "Роль всей жизни: реклама бейглов Warburtons - лучшая работа Роберта Де Ниро за последние годы".

    По сюжету Де Ниро врывается в офис владельца Warburtons Bread Джонатана Уорбертона и рассказывает о планах захватить рынок бейглов. После этого его банда избавляется от продукции конкурентов, а на упаковки булок Уорбертона клеит свои этикетки.

    Джерело: Hello!

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