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    Роковая женщина: Эшли Грэм в красном total look впервые открыла показ

    Эшли дебютировала на юбилейном показе, по случаю 10-летия бренда Christian Siriano
    Хотя на счету 30-летней плюс-сайз модели Эшли Грэм уже не один десяток показов, на проходящей сейчас Недели моды в Нью-Йорке она впервые открыла модное шоу.  Молодой американский модельер, ставший известным после победы в реалити-шоу Проект Подиум, выбрал для Эшли два эффектных «огненных» образа. Сначала Грэм вышла
    • Сьогодні, 11:35
    • Розсилка
    Эшли Грэм
    Эшли Грэм

    Эшли дебютировала на юбилейном показе, по случаю 10-летия бренда Christian Siriano

    Хотя на счету 30-летней плюс-сайз модели Эшли Грэм уже не один десяток показов, на проходящей сейчас Недели моды в Нью-Йорке она впервые открыла модное шоу. 

    Молодой американский модельер, ставший известным после победы в реалити-шоу Проект Подиум, выбрал для Эшли два эффектных «огненных» образа. Сначала Грэм вышла на подиум в роскошной алой шубе, дополненной поясом в тон. А для второго появления было выбрано обтягивающее красное макси-платье, украшенное стразами.

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    Роковая женщина: Эшли Грэм в красном total look впервые открыла показ
    Роковая женщина: Эшли Грэм в красном total look впервые открыла показ

    Джерело: graziamagazine.ru

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