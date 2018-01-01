Роковая женщина: Эшли Грэм в красном total look впервые открыла показ

Эшли дебютировала на юбилейном показе, по случаю 10-летия бренда Christian Siriano

Хотя на счету 30-летней плюс-сайз модели Эшли Грэм уже не один десяток показов, на проходящей сейчас Недели моды в Нью-Йорке она впервые открыла модное шоу. Молодой американский модельер, ставший известным после победы в реалити-шоу Проект Подиум, выбрал для Эшли два эффектных «огненных» образа. Сначала Грэм вышла



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Эшли Грэм

Эшли дебютировала на юбилейном показе, по случаю 10-летия бренда Christian Siriano

Хотя на счету 30-летней плюс-сайз модели Эшли Грэм уже не один десяток показов, на проходящей сейчас Недели моды в Нью-Йорке она впервые открыла модное шоу.

Молодой американский модельер, ставший известным после победы в реалити-шоу Проект Подиум, выбрал для Эшли два эффектных «огненных» образа. Сначала Грэм вышла на подиум в роскошной алой шубе, дополненной поясом в тон. А для второго появления было выбрано обтягивающее красное макси-платье, украшенное стразами.

Джерело: graziamagazine.ru