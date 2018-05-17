Президент Порошенко выложил трогательное видео в честь Дня вышиванки

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Президент Петр Порошенко с сыновьями

Глава государства отметил, что вышиванка - символ чистоты, рода и любви

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей официальной странице в Facebook видео, которым поздравил всех с Днем вышиванки. Как известно, праздник отмечается сегодня, 17 мая, пишет «Главком».

В ролике, выложенном лидером государства, показываются фото из его семейного альбома. В подписи к ролику президент отметил: «Испокон веков в украинских семьях мастерство вышивания рубашек передавалась от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа. Так и прабабушка Марины Екатерина Никифоривна передала любовь к национальной одежде своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина своим дочерям – Саше и Жене».

Он пожелал, чтобы вышитая рубашка оставалась для Украины «символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине».