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    Президент Порошенко выложил трогательное видео в честь Дня вышиванки

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    Президент Петр Порошенко с сыновьями
    Президент Петр Порошенко с сыновьями

    Глава государства отметил, что вышиванка - символ чистоты, рода и любви

    Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей официальной странице в Facebook видео, которым поздравил всех с Днем вышиванки. Как известно, праздник отмечается сегодня, 17 мая, пишет «Главком».

    В ролике, выложенном лидером государства, показываются фото из его семейного альбома. В подписи к ролику президент отметил: «Испокон веков в украинских семьях мастерство вышивания рубашек передавалась от матери к дочери, что символизировало единство поколений и единство всего народа. Так и прабабушка Марины Екатерина Никифоривна передала любовь к национальной одежде своей дочери Анне Тимофеевне, а Марина своим дочерям – Саше и Жене».

    Он пожелал, чтобы вышитая рубашка оставалась для Украины «символом чистоты, символом рода и любви к своей земле, своей Родине».

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