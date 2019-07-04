Роль в сиквеле «Русалочки» досталась темнокожей актрисе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Live-адаптация культового мультфильма Disney «Русалочки» в последнее время обсуждается без пауз – а всё из-за, скажем так, нестандартных решений по кастингу

Совсем недавно СМИ рассказывали о том, что злодейку Урсулу в новой «Русалочке» может сыграть Мелисса МакКарти, а вчера вечером появилась новость еще более громкая: Disney определился с исполнительницей главной роли, и новой Ариэль станет темнокожая актриса и певица Холли Бэйли.

В США кастинг ожидаемо многие хвалят как один из первых примеров кастинга нового формата – игнорирующего цвет кожи героя (так называемый colorblind casting). Свой энтузиазм по поводу кастинга выразил и режиссер «Русалочки», Роб Маршалл (до этого снявший недавнюю «Мэри Поппинс возвращается»), отметивший, что Холли обладает «редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутренним содержанием плюс роскошным голосом».