Россия определилась с участником на Евровидение-2020



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Little Big

Популярность российские артисты получили благодаря песне Skibidi, которая набрала 360 миллионов просмотров в YouTube

Россию на Евровидении-2020 представит панк-группа Little Big. Соответствующую информацию подтвердили российские СМИ и представители Евровидения-2020, которые разместили фото коллектива на инстаграм-странице.

Пока неизвестно с какой песней россияне выступят в Роттердаме, трек музыканты обнародуют через несколько дней.

Группа Little Big - российский панк-рейв-группа из Санкт-Петербурга. Коллектив дебютировал 2013 видеоклипом на трек Every Day I'm Drinking. Популярность артисты получили благодаря песне Skibidi, которая заполонила сеть. Трек мгновенной стал мировой сенсацией, набрав пока 360 миллионов просмотров.

Отметим, что в конце февраля российские издания распространили информацию, что украинец Александр Панайотов представит Россию на Евровидении-2020.

Однако не прошло и суток, как сам артист опроверг такие слухи.

Как сообщал «Скотч», представлять Украину на Евровидение будет группа Go_A. Музыканты отказались переводить песню на английский.

Планируется, что песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Его лозунгом выбрали призыв «открывайся» (Open Up).

Однако недавно стало известно, что конкурс могут перенести в случае увеличения эпидемии коронавируса.