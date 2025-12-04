Головна Скотч Шоу-біз
Розлучення Олени та Тараса Тополі: стало відомо, хто є ініціатором

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: alyoshasinger/Instagram

Справу було зареєстровано 3 грудня у Подільському районному суді Києва

Стало відомо, хто є ініціатором розлучення співаків Олени і Тараса Тополі. Подружжя прожило у шлюбі 12 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tsn.ua.

Зі сайту судового реєстру відомо, що позивачем є саме Тарас Тополя. Справу було зареєстровано 3 грудня у Подільському районному суді Києва. Склад суддів вже призначено, але дата засідання поки невідома.

Розлучення Олени та Тараса Тополі: стало відомо, хто є ініціатором фото 1

Тарас та Олена Тополя одружилися у 2013 році. За три місяці до цього в пари народився первісток Роман. Через три роки в подружжя з’явився син Марк, а у 2020 році дочка Марія.

На початку повномасштабного вторгнення співачка виїхала до США разом із дітьми. Через півтора року родина повернулася в Україну. У той час Тарас Тополя долучився до Збройних Сил України. По поверненню Альони Тополі з-за кордону у 2023 в мережі з’явилися чутки, що подружжя розлучається. Однак тоді співаки це спростували.

Нагадаємо, подружжя українських співаків Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію. 

