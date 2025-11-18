Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько

Маккензі Скотт зробила найбільші в історії подарунки для Morgan State та UMES

Маккензі Скотт вважає пожертвування ефективнішим способом впливу, ніж політичні голоси

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт продовжує безпрецедентну благодійну діяльність. З кінця вересня вона пожертвувала понад $700 млн щонайменше 15 коледжам та університетам HBCU (Historically Black Colleges and Universities), а також некомерційним організаціям, які сприяють доступу до вищої освіти для студентів з кольорової спільноти. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Внески Скотт принесли їй прізвисько «Свята Маккензі Скотт» від Майкла Ломакса, президента та генерального директора Об'єднаного фонду коледжів для темношкірих (United Negro College Fund), після отримання «трансформаційної» пожертви у розмірі $70 млн.

«Вона переписує книгу філантропії не лише в цій країні, але й у всьому світі», – зазначив Ломакс.

Скотт, яка після розлучення отримала близько $38 млрд, заявила на своєму сайті Yield Giving: «Голоси – це не єдиний спосіб показати, чого б ми хотіли бачити більше в наших суспільствах».

Середня сума пожертви Скотт школам коливається в межах $47 млн. Серед останніх великих внесків:

$80 млн – Університету Говарда (Howard University).

$63 млн – Університету Прері В’ю A&M (Prairie View A&M University, Техас).

$63 млн – Університету Морган Стейт (Morgan State University, Меріленд), що стало найбільшим необмеженим подарунком в історії університету.

$50 млн – Університету Боуі Стейт (Bowie State University, Меріленд).

$50 млн – Університету Норфолк Стейт (Norfolk State University).

Президентка Університету Боуі Стейт, докторка Амінта Бро, зазначила, що щедрість Скотт «надає нам можливість розширити доступ, підвищити наші наукові та академічні досягнення та підтримати покоління студентів, які будуть лідерами, служитимуть та впроваджуватимуть інновації».

Оскільки більшість пожертв є необмеженими, університети можуть використовувати їх на свій розсуд. Проте керівники шкіл, як-от Університету Меріленд Істерн Шор (UMES), планують спрямувати «значну частину» коштів на зміцнення цільового капіталу, стипендії, академічні дослідження та створення нових програм, включаючи школу ветеринарної медицини.

Окрім HBCU, Скотт також надала $50 млн Фонду стипендій Native Forward (найбільший постачальник стипендій для студентів-корінних американців), що є найбільшою приватною пожертвою Native American організації на сьогодні. Маккензі Скотт підписала Giving Pledge, зобов’язавшись протягом життя віддати щонайменше половину своїх статків.

До слова, в Україні було зареєстровано представництво американської компанії TWP Ukraine LLC, кінцевим бенефіціаром якої є засновник Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос. Юридична особа розташована у Києві.