Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Маккензі Скотт зробила найбільші в історії подарунки для Morgan State та UMES
фото: dailymail.co.uk

Маккензі Скотт вважає пожертвування ефективнішим способом впливу, ніж політичні голоси

Колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт продовжує безпрецедентну благодійну діяльність. З кінця вересня вона пожертвувала понад $700 млн щонайменше 15 коледжам та університетам HBCU (Historically Black Colleges and Universities), а також некомерційним організаціям, які сприяють доступу до вищої освіти для студентів з кольорової спільноти. Про це пише «Главком» із посиланням на Dailymail.

Внески Скотт принесли їй прізвисько «Свята Маккензі Скотт» від Майкла Ломакса, президента та генерального директора Об'єднаного фонду коледжів для темношкірих (United Negro College Fund), після отримання «трансформаційної» пожертви у розмірі $70 млн.

«Вона переписує книгу філантропії не лише в цій країні, але й у всьому світі», – зазначив Ломакс.

Скотт, яка після розлучення отримала близько $38 млрд, заявила на своєму сайті Yield Giving: «Голоси – це не єдиний спосіб показати, чого б ми хотіли бачити більше в наших суспільствах». 

Середня сума пожертви Скотт школам коливається в межах $47 млн. Серед останніх великих внесків:

  • $80 млн – Університету Говарда (Howard University).
  • $63 млн – Університету Прері В’ю A&M (Prairie View A&M University, Техас).
  • $63 млн – Університету Морган Стейт (Morgan State University, Меріленд), що стало найбільшим необмеженим подарунком в історії університету.
  • $50 млн – Університету Боуі Стейт (Bowie State University, Меріленд).
  • $50 млн  – Університету Норфолк Стейт (Norfolk State University).

Президентка Університету Боуі Стейт, докторка Амінта Бро, зазначила, що щедрість Скотт «надає нам можливість розширити доступ, підвищити наші наукові та академічні досягнення та підтримати покоління студентів, які будуть лідерами, служитимуть та впроваджуватимуть інновації». 

Оскільки більшість пожертв є необмеженими, університети можуть використовувати їх на свій розсуд. Проте керівники шкіл, як-от Університету Меріленд Істерн Шор (UMES), планують спрямувати «значну частину» коштів на зміцнення цільового капіталу, стипендії, академічні дослідження та створення нових програм, включаючи школу ветеринарної медицини.

Окрім HBCU, Скотт також надала $50 млн Фонду стипендій Native Forward (найбільший постачальник стипендій для студентів-корінних американців), що є найбільшою приватною пожертвою Native American організації на сьогодні. Маккензі Скотт підписала Giving Pledge, зобов’язавшись протягом життя віддати щонайменше половину своїх статків.

До слова, в Україні було зареєстровано представництво американської компанії TWP Ukraine LLC, кінцевим бенефіціаром якої є засновник Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin Джефф Безос. Юридична особа розташована у Києві. 

Читайте також:

Теги: дружина Джефф Безос Daily Mail розлучення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина та Андрій Білоуси
«Знищують без суду і доказів». Дружина скандально відомого режисера Білоуса звернулася до громадськості
26 жовтня, 15:22
Пляшка пива заввишки всього 12 міліметрів
Данська пивоварня створила пляшку пива розміром із рисове зернятко
27 жовтня, 17:10
Нове судово-медичне дослідження розгадало одну з найдавніших загадок християнства
Останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про катування
28 жовтня, 14:15
Земля під загрозою перегріву: ООН закликає до дій
Земля на межі перегріву: ООН попереджає про критичну фазу кліматичних змін
27 жовтня, 12:42
Канада пропонує хороші умови для тих, хто бажає переїхати
Найбажаніші країни для переїзду у світі: рейтинг
28 жовтня, 13:35
Держсекретар США Марко Рубіо переїхав на Форт Макнейр
Після вбивства Кірка високопосадовці адміністрації Трампа переїхали на військові бази
31 жовтня, 00:43
Жінка розірвала 25-річний шлюб через те, що чоловік з’їв її шматок торта
Торт став останньою краплею: американка розлучилася після 25 років шлюбу
4 листопада, 21:34
Жінка в Ізраїлі отримала 30 діб тюрми за зрив релігійного розлучення
Жінку у Ізраїлі ув'язнено за відмову прийняти розлучення
14 листопада, 17:20
Яна Глущенко та Олег Збаращук вирішили завершити стосунки
Ексзірка «Дизель шоу» та відомий телепродюсер заявили про розлучення
11 листопада, 12:59

Життя

У Стамбулі оштрафовано кафе за вимогу сплатити шматочок лимона до чаю
У Стамбулі оштрафовано кафе за вимогу сплатити шматочок лимона до чаю
Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько
Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько
Колишня дружина Джастіна Трюдо прокоментувала його роман із Кеті Перрі
Колишня дружина Джастіна Трюдо прокоментувала його роман із Кеті Перрі
Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином»
Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином»
Суд виправдав зірку «Гри в кальмара» у справі про сексуальні домагання
Суд виправдав зірку «Гри в кальмара» у справі про сексуальні домагання
Ексведуча проросійських каналів опинилася в епіцентрі скандалу
Ексведуча проросійських каналів опинилася в епіцентрі скандалу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua