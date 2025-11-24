Одружені турки тепер двічі подумають, перш ніж «вподобати» чуже фото

Верховний Суд визнав лайк під фотографією іншої статі причиною для розлучення

У Туреччині Вищий апеляційний суд ухвалив прецедентне рішення у справі про розлучення, яке суттєво вплине на поведінку одружених пар у соціальних мережах. Другий цивільний відділ суду постановив, що «лайкання» фотографій протилежної статі в соціальних мережах є дією, що підриває довіру і може бути причиною для розлучення. Про це пише «Главком» із посиланням на Haber Turk.

Це рішення, яке набуло чинності, означає, що відтепер одружені люди будуть змушені двічі подумати, перш ніж ставити «вподобайку» під фотографіями інших жінок чи чоловіків.

Справа стосується позову про розлучення, поданого в Кайсері між подружжям Х.Б. та С.Б.

Дружина (Х.Б.) подала на розлучення, серед іншого, через те, що чоловік «принижував її, не давав грошей і ставив лайки під фотографіями інших жінок у соціальних мережах», що, на її думку, є порушенням обов'язку подружньої вірності. 5-й Сімейний суд Кайсері визнав, що чоловік більш винен у руйнуванні шлюбного союзу, присудивши дружині матеріальну компенсацію та аліменти.

Регіональний апеляційний суд Кайсері підтвердив, що чоловік «вчиняв дії, що підривають довіру, ставлячи лайки під фотографіями інших жінок», і визнав його більш винним, навіть підвищивши суму аліментів.

Другий цивільний відділ Вищого апеляційного суду одноголосно підтримав рішення апеляційної інстанції, визнавши «ставлення лайків під фотографіями інших жінок, як дію, що підриває довіру» та достатньою підставою для розлучення. Це рішення не лише підтвердило право дружини на компенсацію, але й стало ключовим правовим прецедентом для всіх майбутніх справ про розлучення в Туреччині, пов'язаних із соціальними мережами.

