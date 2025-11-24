Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Одружені турки тепер двічі подумають, перш ніж «вподобати» чуже фото

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Лайк у соціальних мережах прирівняний до дії, що підриває довіру
фото із відкритих джерел

Верховний Суд визнав лайк під фотографією іншої статі причиною для розлучення

У Туреччині Вищий апеляційний суд ухвалив прецедентне рішення у справі про розлучення, яке суттєво вплине на поведінку одружених пар у соціальних мережах. Другий цивільний відділ суду постановив, що «лайкання» фотографій протилежної статі в соціальних мережах є дією, що підриває довіру і може бути причиною для розлучення. Про це пише «Главком» із посиланням на Haber Turk.

Це рішення, яке набуло чинності, означає, що відтепер одружені люди будуть змушені двічі подумати, перш ніж ставити «вподобайку» під фотографіями інших жінок чи чоловіків. 

Справа стосується позову про розлучення, поданого в Кайсері  між подружжям Х.Б. та С.Б.

Дружина (Х.Б.) подала на розлучення, серед іншого, через те, що чоловік «принижував її, не давав грошей і ставив лайки під фотографіями інших жінок у соціальних мережах», що, на її думку, є порушенням обов'язку подружньої вірності. 5-й Сімейний суд Кайсері визнав, що чоловік більш винен у руйнуванні шлюбного союзу, присудивши дружині матеріальну компенсацію та аліменти.

Регіональний апеляційний суд Кайсері підтвердив, що чоловік «вчиняв дії, що підривають довіру, ставлячи лайки під фотографіями інших жінок», і визнав його більш винним, навіть підвищивши суму аліментів.

Другий цивільний відділ Вищого апеляційного суду одноголосно підтримав рішення апеляційної інстанції, визнавши «ставлення лайків під фотографіями інших жінок, як дію, що підриває довіру» та достатньою підставою для розлучення. Це рішення не лише підтвердило право дружини на компенсацію, але й стало ключовим правовим прецедентом для всіх майбутніх справ про розлучення в Туреччині, пов'язаних із соціальними мережами.

До слова, у Аланії винесено вирок у резонансній справі щодо громадянина України Дмитра Чабана, який наїхав автомобілем на двох грабіжників на мотоциклі, спричинивши їхню смерть. Злочинці пограбували туриста, забравши в нього сумку, в якій було 35 тис. євро. 

Читайте також:

Теги: Туреччина суд аліменти чоловік вирок розлучення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка розірвала 25-річний шлюб через те, що чоловік з’їв її шматок торта
Торт став останньою краплею: американка розлучилася після 25 років шлюбу
4 листопада, 21:34
Кличко зізнався, що не має часу на романтику
Віталій Кличко розповів, ким зайняте його серце після розлучення
30 жовтня, 10:04
Другий раунд переговорів між делегаціями України та РФ відбувся у Стамбулі ще влітку
Секретар РНБО прибув до Стамбула, аби розблокувати процес обміну полоненими
11 листопада, 17:23
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
Трамп заявив, що «зобов'язаний» подати до суду на BBC 
12 листопада, 03:46
Суд у Львові залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Львівський суд продовжив арешт обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон
13 листопада, 13:32
Українка зіштовхнулася з надмірною кількістю російської мови в готелі Туреччини
Радниця міністра освіти побувала в Туреччині і розповіла, чим її шокували українці
13 листопада, 17:30
Автівка, спалена 57-річним уродженцем Луганської області на замовлення російських окупантів
Палія трьох авто в столиці відправлено за ґрати: скільки років отримав
31 жовтня, 15:23
Фігуранта затримали за місцем його проживання
Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував 23-річну киянку
13 листопада, 09:46
Захисники Коломойського у коментарях журналістам заявили, що процес навмисно затягують
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
21 листопада, 11:15

Життя

«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі
«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі
Одружені турки тепер двічі подумають, перш ніж «вподобати» чуже фото
Одружені турки тепер двічі подумають, перш ніж «вподобати» чуже фото
Помер Пол Костелло – легендарний модельєр і особистий дизайнер принцеси Діани
Помер Пол Костелло – легендарний модельєр і особистий дизайнер принцеси Діани
Популярні породи собак можуть зникнути у Великій Британії за 10 років
Популярні породи собак можуть зникнути у Великій Британії за 10 років
У Стамбулі оштрафовано кафе за вимогу сплатити шматочок лимона до чаю
У Стамбулі оштрафовано кафе за вимогу сплатити шматочок лимона до чаю
Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько
Колишня дружина Безоса переписала правила благодійності та отримала цікаве прізвисько

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua