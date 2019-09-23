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    Шоу-биз

    «Руки'в Брюки» выпустили украиноязычный альбом «Дай мені знати»

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    «Руки'в Брюки» выпустили украиноязычный альбом «Дай мені знати»

    В новом альбоме «Руки'в Брюки» примерили на себя стиль retro soul

    Группа «Руки'в Брюки» - представила свой седьмой студийный альбом «Дай мені знати», который стал полностью украиноязычным. В пластинку вошло 11 треков, среди которых уже известные «Хитай стегна» и «Я вигадав світ». 

    На вопрос, о чем альбом, музыканты говорят: «У нас нет никакой идеи альбома. Это просто сборник наших песен, который, как мы надеемся, настроит слушателей на боевой и позитивный лад».

    В новом альбоме «Руки'в Брюки» примерили на себя стиль retro soul. В композициях ощущается очень сильное влияние афроамериканских исполнителей первой половины 60-х. На пластинке также есть приглашенные музыканты: в некоторых песнях можно услышать электроорган и мощную духовую секцию.

    На песню «Я вигадав світ», что также вошла в новый альбом, весной этого года коллектив снял клип, одним из режиссеров которого стал лидер коллектива - Александр Ремез.

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    Музыканты поделились, что в планах у них снять еще несколько видео на песни из новой пластинки и отправиться в европейский тур уже в ноябре этого года. 

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