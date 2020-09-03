Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер превратилась в соблазнительную морячку



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23-летняя инстадива Кайли Дженнер похвасталась роскошными формами instagram.com/kayliejjener/

Звезда снялась в романтичном и откровенном наряде

23-летняя инстадива Кайли Дженнер вдохновилась стилем pin-up и предстала в полосатом ретрокупальнике. Инстадива кокетливо приспустила бретели лифа. Благодаря этой шалости Дженнер привлекла дополнительное внимание к своей пышной груди.

Эротичный кадр молодая мама опубликовала в день выхода новых бьюти-продуктов. Основательница Kylie Cosmetics выпустила очередную косметическую линейку, которую назвала Sailor.

instagram.com/kayliejjener/

Чувственное фото Дженнер произвело фурор в Сети. Фолловеры модели позитивно оценили ее фигуру. «Как можно быть такой горячей?», «Вот это грудь», «Роковая соблазнительница», «Женщина-огонь!», «Я бы взял тебя с собой в дальнее плавание», - прокомментировали пользователи Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.