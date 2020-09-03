  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер превратилась в соблазнительную морячку

    • Розсилка
    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер похвасталась роскошными формами</p> <div></div> - Самая сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер превратилась в соблазнительную морячку

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер похвасталась роскошными формами

    instagram.com/kayliejjener/

    Звезда снялась в романтичном и откровенном наряде

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер вдохновилась стилем pin-up и предстала в полосатом ретрокупальнике. Инстадива кокетливо приспустила бретели лифа. Благодаря этой шалости Дженнер привлекла дополнительное внимание к своей пышной груди.

    Эротичный кадр молодая мама опубликовала в день выхода новых бьюти-продуктов. Основательница Kylie Cosmetics выпустила очередную косметическую линейку, которую назвала Sailor.

    kayliejjener_118613515_345322566844858_1831391033644251608_n
    instagram.com/kayliejjener/

    Чувственное фото Дженнер произвело фурор в Сети. Фолловеры модели позитивно оценили ее фигуру. «Как можно быть такой горячей?», «Вот это грудь», «Роковая соблазнительница», «Женщина-огонь!», «Я бы взял тебя с собой в дальнее плавание», - прокомментировали пользователи Instagram.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

     Читайте также: Чего только не увидишь на пляже: подборка курьезных фото
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ