63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с молоденьким рэпером (фото)

Голливудскую актрису Шэрон Стоун заметили на свидании с молодым рэпером RMR. Об этом сообщает Page Six.

63-летнюю звезду «Основного инстинкта» неоднократно видели вместе с 25-летним исполнителем в различных местах Лос-Анджелеса. На прошлой неделе пара посещала публичные места и танцевала под хип-хоп-музыку.

«У нее определенно веселое лето. Они вместе тусовались с Дрейком, рисовали и пили шампанское. Сейчас они наслаждаются обществом друг друга», — подчеркнул источник издания.

Взаимоотношения звезд прослеживаются и в социальных сетях. Хип-хоп-артист неоднократно ставил лайки под фотографиями актрисы в Instagram, а она, в свою очередь, прокомментировала его публикацию о турне по США и Канаде. Отмечается также, что личность RMR неизвестна, на публике он появляется исключительно в балаклаве.

