  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с молоденьким рэпером (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с молоденьким рэпером (фото)

    Взаимоотношения звезд прослеживаются и в социальных сетях

    Голливудскую актрису Шэрон Стоун заметили на свидании с молодым рэпером RMR. Об этом сообщает Page Six.

    63-летнюю звезду «Основного инстинкта» неоднократно видели вместе с 25-летним исполнителем в различных местах Лос-Анджелеса. На прошлой неделе пара посещала публичные места и танцевала под хип-хоп-музыку.

    «У нее определенно веселое лето. Они вместе тусовались с Дрейком, рисовали и пили шампанское. Сейчас они наслаждаются обществом друг друга», — подчеркнул источник издания.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с молоденьким рэпером (фото)
    63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с молоденьким рэпером (фото)

    Взаимоотношения звезд прослеживаются и в социальных сетях. Хип-хоп-артист неоднократно ставил лайки под фотографиями актрисы в Instagram, а она, в свою очередь, прокомментировала его публикацию о турне по США и Канаде. Отмечается также, что личность RMR неизвестна, на публике он появляется исключительно в балаклаве.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

    Читайте также: 16-летняя дочь Моники Беллуччи в откровенном наряде произвела фурор (фото)
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    63-летнюю Шэрон Стоун заметили на свидании с молоденьким рэпером (фото)