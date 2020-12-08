Санта Димопулос на отдыхе в Дубае похвасталась идеальной фигурой (фото)

Певица устроила отпуск

Победительница шоу «Танцы со звездами», украинская певица Санта Димопулос решила отпраздновать триумф в теплой стране.

Так, артистка улетела восстанавливать силы и вдохновляться в солнечный Дубаи вместе с семьей. Артистка уже успела наделать фотографий и поделиться ими с фолловерами на странице в Instagram. На фото знаменитость появилась в красном бикини, щеголяя идеальной фигурой.

Санта показала, как наслаждалась отпуском с любимым мужем Игорем и маленькой дочкой Софией.

«Долгожданный отдых», - написала Димопулос.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.