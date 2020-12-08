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    Шоу-биз

    Санта Димопулос на отдыхе в Дубае похвасталась идеальной фигурой (фото)

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    Украинская певица Санта Димопулос - Санта Димопулос на отдыхе в Дубае похвасталась идеальной фигурой (фото)
    Украинская певица Санта Димопулос

    Певица устроила отпуск

    Победительница шоу «Танцы со звездами», украинская певица Санта Димопулос решила отпраздновать триумф в теплой стране.

    Так, артистка улетела восстанавливать силы и вдохновляться в солнечный Дубаи вместе с семьей. Артистка уже успела наделать фотографий и поделиться ими с фолловерами на странице в Instagram. На фото знаменитость появилась в красном бикини, щеголяя идеальной фигурой.

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    Санта Димопулос на отдыхе в Дубае похвасталась идеальной фигурой (фото)
    Санта Димопулос на отдыхе в Дубае похвасталась идеальной фигурой (фото)

    Санта показала, как наслаждалась отпуском с любимым мужем Игорем и маленькой дочкой Софией.

    «Долгожданный отдых», - написала Димопулос.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами певица шоу-бизнес отдых отпуск
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