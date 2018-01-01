Популярная британская певица сняла клип в Киеве

Артистка облюбовала Андреевский спуск и Октябрьский дворец в украинской столице

Длинный ряд иностранных музыкантов, которые приезжают в Киев, чтобы снять клип, дополнила британская артистка Jorja Smith. В украинской столице она создала музыкально видео для своей композиции Let Me Down. Основное действие в ролике сосредоточено в стенах Октябрьского дворца. Сама исполнительница по сюжету видео играет роль ганста-герл,



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Jorja Smith

Артистка облюбовала Андреевский спуск и Октябрьский дворец в украинской столице

Длинный ряд иностранных музыкантов, которые приезжают в Киев, чтобы снять клип, дополнила британская артистка Jorja Smith. В украинской столице она создала музыкально видео для своей композиции Let Me Down.

Основное действие в ролике сосредоточено в стенах Октябрьского дворца. Сама исполнительница по сюжету видео играет роль ганста-герл, которая пытается соблазнить, а потом убить главного героя.

Далее действие переносится на Андреевский спуск. Там девушку ждет нанявший ее мужчина. Заметим, что в клипе он говорит на украинском. Мужчина протягивает певице пакет и говорит на украинском: «Решту отримаєш потім. Цього разу не облажайся». За сутки клип собрал больше 220 тыс. просмотров.

Джерело: ТСН