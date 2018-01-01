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    Популярная британская певица сняла клип в Киеве

    Артистка облюбовала Андреевский спуск и Октябрьский дворец в украинской столице
    Длинный ряд иностранных музыкантов, которые приезжают в Киев, чтобы снять клип, дополнила британская артистка Jorja Smith. В украинской столице она создала музыкально видео для своей композиции Let Me Down. Основное действие в ролике сосредоточено в стенах Октябрьского дворца. Сама исполнительница по сюжету видео играет роль ганста-герл,
    • Сьогодні, 19:33
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    Jorja Smith
    Jorja Smith

    Артистка облюбовала Андреевский спуск и Октябрьский дворец в украинской столице

    Длинный ряд иностранных музыкантов, которые приезжают в Киев, чтобы снять клип, дополнила британская артистка Jorja Smith. В украинской столице она создала музыкально видео для своей композиции Let Me Down.

    Основное действие в ролике сосредоточено в стенах Октябрьского дворца. Сама исполнительница по сюжету видео играет роль ганста-герл, которая пытается соблазнить, а потом убить главного героя.

    Далее действие переносится на Андреевский спуск. Там девушку ждет нанявший ее мужчина. Заметим, что в клипе он говорит на украинском. Мужчина протягивает певице пакет и говорит на украинском: «Решту отримаєш потім. Цього разу не облажайся». За сутки клип собрал больше 220 тыс. просмотров.

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    Джерело: ТСН

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