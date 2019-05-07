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    Шоу-биз

    Сценарист «Темного рыцаря» напишет ремейк «Восставшего из ада»

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    Сценарист «Темного рыцаря» напишет ремейк «Восставшего из ада»

    Дэвид С. Гойер также займется продюсированием картины

    Сценарист «Темного рыцаря» Дэвид С. Гойер напишет и спродюсирует новую версию фильм ужасов 1987 года «Восставший из ада».

    Финансированием, разработкой и распространением проекта займётся компания Spyglass.

    Новый фильм будет «уважительной, но переосмысленной» версией картины режиссера и сценариста Клайва Баркера. Он снял его по мотивам собственной повести The Hellbound Heart.

    Оригинальный «Восставший из ада» рассказывал историю мелкого преступника Фрэнка Коттона, который находит ключ к вратам ада. Оттуда появляются демоны во главе с Пинхедом, которые разрывают тело Фрэнка на части. Чтобы восстановиться, ему необходима человеческая кровь.

    Фильм имеет девять сиквелов, снятых разными режиссерами на разных киностудиях. Последний из них вышел в 2018 году. В нескольких из них указано, что персонажи созданы Клайвом Баркером. Другого отношения к этим фильмам писатель не имеет.

    Ремейк анонсировали ещё в 2006 году, но по разным причинам проект не получал развитие. Новый фильм будут разрабатывать под присмотром Баркера. Гойер подчеркнул, что он — большой поклонник писателя, и возможность переосмыслить Пинхеда для новой аудитории — большая честь для него.

    Джерело: Киноафиша

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