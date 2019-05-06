Сергей Притула превратился в кролика (фото)



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Сергей Притула

Украинский шоумен озвучил одного из героев анимационной комедии «Секреты домашних животных 2»

Уже второй раз Сергей Притула подарит свой голос бешеному Снежку. Анимационная комедия «Секреты домашних животных» получила продолжение, и украинский телеведущий снова погружается в приключения любимцев двуногих.

Для того, что бы перевоплотиться в бешеного Снежка Притуле нужно совсем немного: микрофон, сценарий и морковка.

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Уже второй раз Сергей Притула подарит свой голос бешеному Снежку. Анимационная комедия «Секреты домашних животных» получила продолжение, и украинский телеведущий снова погружается в приключения любимцев двуногих.

Микрофон, сценарий и... морковка – вот и все, что нужно Сергею Притуле, чтобы перевоплотиться в бешеного Снежка. Когда слышишь крики, оханье и неадекватный смех, кажется, что дубляж работой назвать нельзя. Но это не так. «Слабенький на голову кріль», как его с любовью называет Сергей Притула, в первой части создал немало проблем не только на экране, но и вне его. Озвучивая своего персонажа впервые, новоканальский ведущий остался без голоса.

«Разговаривая голосом Снежка, мне очень сложно брать высокие ноты, - отмечает Сергей Притула. – Я все-таки немного «басовитый», а он время от времени переходит на такую себе писклявую истерику.

В этом году мне его уже легче дублировать. Я нашел такие нотки, что бы сберечь голос, и при этом, Снежок остался самим собой.

Если честно, мне тоже казалось, что я уже «схватил Бога за бороду», но потом жизнь меня поставила на место. Снежок очень позитивный персонаж, я бы даже сказал настоящий «варьят» (герой юмористического шоу «Варьяты», в котором участвует телеведущий, - прим. ред). Меня часто спрашивают: «Кто такие варьяты». Я всегда отвечаю, что это человек, который иногда делает немного сумасшедшие вещи, но всегда с позитивным подтекстом. Снежок именно такой».

Сергей Притула признался, что особенно любит Снежка за то, что он может импровизировать. Редакторы украинского дубляжа позволяют ведущему отходить от их текста. Пожалуй, именно фразочки Сергея и делают Снежка таким колоритным.

В звездный дубляж «Секретов домашних животных 2», кроме телеведущего Нового канала, также возвращаются актриса и телеведущая Олеся Жураковская (голос непревзойденной кошки Сони) и радио- и телеведущий Павел Шилько, DJ Паша, (голос саркастичной таксы Боди).