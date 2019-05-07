Сценаристы «Мстителей: Финал» рассказали, как на самом деле должна была закончиться сцена с Черной Вдовой и Соколиным глазом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Те, кто старался избежать спойлеров, «Мстителей: Финал» уже наверняка посмотрели фильм

А сценаристы самого кассового супергеройского блокбастера в истории решили прокомментировать одну из самых трагичных сцен в фильме – с Черной Вдовой и Соколиным глазом.

Наташа Романофф / Черная Вдова не дожила даже до середины «Финала» – отправившись вместе с Клинтом Бартоном/Соколиным глазом на Вормир, чтобы заполучить Камень души, Наташа жертвует собой, поскольку только через жертву можно обзавестись Камнем. Черная Вдова и Хоукай дерутся друг с другом, чтобы не дать друг другу пожертвовать собой – и в итоге побеждает Наташа.

Сценаристы «Финала» Кристофер Маркус и Стивен МакФили в интервью New York Times рассказали, что в изначальной версии сценария эта сцена заканчивалась по-другому – смертью не Наташи, а Клинта, но сценаристы решили переписать сцену заново – после того, как Джен Андердаль, продюсер фильма по визуальным эффектам, потребовала у них «не забирать» эту жертву у Наташи. «Это было бы слишком мелодраматично – позволить ему умереть и не вернуть семью. И Наташа поступает правильно, единственным возможным образом», – подчеркнул Маркус.

«В нашем воображении ее путь подошел бы к концу, если бы она сумела вернуть Мстителей. У нее было такое ужасное, полное насилия прошлое, и, когда она попадает на Вормир, когда ей дают шанс вернуть свою семью – она готова обменять на этот шанс свою собственную жизнь».

Джерело: popcornnews