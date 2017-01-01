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    Сегодня стартовала продажа билетов на «Евровидение-2018»

    Стали доступны билеты на финал песенного конкурса
    В 13:00 по киевскому времени стали доступны первые билеты на песенный конкурс «Евровидение-2018», который состоится в португальской столице Лиссабоне. Стоимость билетов варьируется от 35 до 299 евро, сообщает «Главком». Официальной площадкой для продажи билетов стал сайт BlueTicket.pt. В первую очередь выложены билеты
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:14
    • Розсилка
    Евровидение 2018
    Евровидение 2018

    Стали доступны билеты на финал песенного конкурса

    В 13:00 по киевскому времени стали доступны первые билеты на песенный конкурс «Евровидение-2018», который состоится в португальской столице Лиссабоне. Стоимость билетов варьируется от 35 до 299 евро, сообщает «Главком».

    Официальной площадкой для продажи билетов стал сайт BlueTicket.pt. В первую очередь выложены билеты на финал мероприятия. А на полуфиналы и репетиции можно будет приобрети билеты в январе. Песенный конкурс будет проходить с 8 по 12 мая.

    Напомним, Португалия будет впервые принимать «Евровидение». Такое право своей стране подарил певец Сальвадор Собрал. Он одержал победу на киевском «Евровидении» с песней Amar Pelos Dois. 

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