Секс втроем и измена с лучшей подругой. Певица Луна рассказала о жизни с Бардашем

Артистка шокировала своими признаниями

Популярная украинская певица Луна в интервью российской телеведущей Ксении Собчак рассказала интимные детали супружеской жизни с музыкантом и продюсером, экс-лидером группы «Грибы» Юрий Бардашем и назвала причину их развода.

Артистка заявила, что еще во время брака ее экс-супруг уходил к ее лучшей подруге. По словам певицы, Бардаш был «не готов жить с женщиной, у которой есть свое мнение», и на фоне этого в их семье постоянно вспыхивали конфликты. Она подчеркнула, что не хотела и не могла «носить ему тарелки и соглашаться со всем».

«Я часто высказывала свое мнение. И на фоне моего мнения начинались конфликты. Мол, ты меня не слушаешь, я знаю, как нужно, кто ты тут такая, чего ты достигла? Я не отрицаю, что в чем-то желание подавить меня заставило меня в какой-то момент стрельнуть. Но песни Луны я начала писать тогда, когда Юрий Бардаш публично, перед всем Киевом, ушел от меня с ребенком к моей подруге – на тот момент, можно сказать, даже лучшей», – рассказала Луна.

Она добавила, что это была как минимум третья измена Бардаша.

«Он пришел ко мне и сказал: «Я хочу тебе признаться в том, что я влюбился». Это уже была третья ситуация этих измен, которая каждый раз меня ножом в сердце. […] Ему, конечно же, хватило два месяца повариться в этой своей новой жизни, и он начал возвращаться ко мне с подарками. И, конечно же, я простила на тот момент», – призналась Луна.

Артистка также призналась, что за отказ заняться сексом втроем Бардаш плюнул ей в лицо.

«Он приехал домой с гастролей и в очередной раз хотел, чтобы я согласилась с какой-то его навязчивой идеей. Какой? Устраивать групповой секс. Да, он мне это предлагал. И я даже в какой-то момент переживала и думала, что, наверное, у многих женщин такое могло быть, думала «а может, это надо сделать?» – рассказала Луна.

По словам 31-летней певицы, отказ от группового секса вызвал у Бардаша резко негативную реакцию.

«В ответ на мое несогласие на групповой секс он мне просто плюнул в лицо. Там были дома няня и ребенок, я вышла и сказала: «Я больше этого терпеть не хочу. Пожалуйста, встань и уйди из квартиры". Вот так это было, и после мы уже не сходились», – подчеркнула Луна.

Ранее Юрий Бардаш заявлял, что в Украине «притесняют русскоязычное население».

«Сейчас такая ситуация, что запретили или отменили, я не знаю как это назвать, все русские школы. В Украине, ну не знаю, 50% или 45, или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык, и это их родной язык. Украина их страна родная, но язык их русский. И как бы чувствуется давление, жесткое давление на этих людей. И вроде бы как, что-то хочешь сказать – ты сразу сепаратист, сразу ватник. Или вышиватник. Я не знаю, столько напридумывали этих слов», – заявил он.

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