Селена Гомес станцевала на гигантской кровати в клипе I Can’t Get Enough



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Селена Гомес

Спустя долгие месяцы реабилитации и восстановления 26-летняя Селена Гомес вернулась в строй

Звезда записала новую песню I Can’t Get Enough совместно с рэпером и продюсером Бенни Бланко и представила поклонникам музыкальный клип. Ролик получился креативным и расслабляющим, поскольку певица вместе с другими исполнителями станцевала в пижаме на гигантской кровати.

В новом музыкальном клипе Селена Гомес, Бенни Бланко, а также J Balvin и Tainy устроили пижамную вечеринку. Исполнители прогулялись по огромной кровати с такими же гигантскими подушками и аксессуарами, станцевали и исполнили песню I Can’t Get Enough. Селена поделилась снимком со съёмочной площадки клипа и удивила поклонников интересной деталью. Дело в том, что ролик был снят за один дубль, и хотя в видео не происходит ничего экстраординарного, певица призналась, что поначалу это казалось ей невозможным.

Сотрудничество с Гомес оказалось приятным опытом для других исполнителей. Tainy с восторгом отозвался о Селене: «Она — королева. Совместная работа с ней — это большая честь для меня. Надеюсь, мы поработаем вместе ещё не раз».

Напомним, в октябре прошлого года певица была госпитализирована из-за нервного срыва. На какое-то время Гомес покинула социальные сети и посвятила своё время лечению. Однако, с начала 2019 года звезда сначала вернулась к участию в рекламных кампаниях модных брендов, начала вновь публиковать фотографии в Instagram, а теперь вплотную занялась музыкальной карьерой.

Джерело: popcornnews