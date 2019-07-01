Селин Дион прогулялась по Парижу в разных туфлях и ярком луке



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Селин Дион hello.ru

За последние два дня Селин Дион немало удивила жителей Парижа своими вычурными образами

51-летняя Селин Дион продолжает модные эксперименты. Но если вчера она прогулялась по улицам Парижа в пиджаке, накинутом на... цветастое боди, то сегодняшний наряд выглядел даже скромно. Но не менее эффектно.

Для вечерней воскресной прогулки Дион выбрала миниатюрную юбку канареечного цвета со множеством оборок. Ее она объединила с достаточно андрогинным верхом - пиджаком с белыми лацканами. А завершила образ остроносыми туфлями на высоком каблуке. Примечательно, что они были разных цветов: один - под тон низа, другой - в цвет верха. В таком эффектном наряде она охотно позировала папарации, караулившим ее около отеля.

«Я думаю, что нахожусь сейчас в самом лучшем периоде своей жизни, и я действительно хочу наслаждаться каждым моментом. Для меня все по-новому. Это похоже на то, что у меня открылось второе дыхание»,- призналась Дион недавно в одном из своих интервью.

Джерело: Hello!