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    Шоу-биз

    Селин Дион прогулялась по Парижу в разных туфлях и ярком луке

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    Селин Дион&nbsp; - Селин Дион прогулялась по Парижу в разных туфлях и ярком луке
    Селин Дион 
    hello.ru

    За последние два дня Селин Дион немало удивила жителей Парижа своими вычурными образами

    51-летняя Селин Дион продолжает модные эксперименты. Но если вчера она прогулялась по улицам Парижа в пиджаке, накинутом на... цветастое боди,  то сегодняшний наряд выглядел даже скромно. Но не менее эффектно.

    Для вечерней воскресной прогулки Дион выбрала миниатюрную юбку канареечного цвета со множеством оборок. Ее она объединила с достаточно андрогинным верхом - пиджаком с белыми лацканами. А завершила образ остроносыми туфлями на высоком каблуке. Примечательно, что они были разных цветов: один - под тон низа, другой - в цвет верха. В таком эффектном наряде она охотно позировала папарации, караулившим ее около отеля.

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    Селин Дион прогулялась по Парижу в разных туфлях и ярком луке
    Селин Дион прогулялась по Парижу в разных туфлях и ярком луке
    Селин Дион прогулялась по Парижу в разных туфлях и ярком луке
    Селин Дион прогулялась по Парижу в разных туфлях и ярком луке

    «Я думаю, что нахожусь сейчас в самом лучшем периоде своей жизни, и я действительно хочу наслаждаться каждым моментом. Для меня все по-новому. Это похоже на то, что у меня открылось второе дыхание»,- призналась Дион недавно в одном из своих интервью.

    Джерело: Hello!

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