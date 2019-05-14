Съемки 25-го фильма про Бонда отложили из-за травмы Дэниела Крэйга



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Дэниел Крэйг

Пока неизвестно, насколько серьезную травму получил актер

Во время съемок на Ямайке исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крэйг упал и получил травму ноги. Чтобы сделать рентгеновские снимки, его отвезли в США. Это привело к приостановке съемок. Сейчас неизвестно, насколько серьезную травму получил актер.

По данным СМИ, Крэйг снимался в одной из последних сцен на Ямайке. Неизвестно, как долго продлится пауза, но сообщается, что съемки в лондонской студии Pinewood, которые планировали начать в конце недели, уже отменены.

Это не первый раз, когда Дэниел Крэйг травмируется на съемках «Бонда». Например, во время работы над «Казино Рояль» актер лишился двух зубов, потянул мышцу плеча на съемках «Кванта милосердия» и т.д.

В актерский состав новой части бондианы вошли Рами Малек («Богемская рапсодия»), Ана де Армас («Бегущий по лезвию: 2049»), Лашана Линч («Капитан Марвел»), Билли Магнуссен («Маньяк»), Дали Бенсала и Давид Денсик. К своим ролям вернутся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Рори Киннер и Джеффри Райт.

География съемок включает в себя Ямайку, Норвегию, Италию и Лондон. Создатели рассказали, что в начале фильма Бонд находится не на службе, наслаждается жизнью и отдыхом на Ямайке, которая для него что-то вроде духовного дома.

После того как Кэри Фукунага заменил Дэнни Бойла на посту режиссера фильма, сценарий проекта неоднократно менялся. За основу взяли оригинальный текст ветеранов франшизы Нила Первиса и Роберта Уэйда, но зимой Скотта З. Бернса попросили переработать его, а полировкой займется Фиби Уоллер-Бридж

Джерело: Киноафиша