Семья Дж.Р.Р. Толкина не одобрила автобиографический фильм о писателе с Николасом Холтом

Даже спустя почти двадцать лет со дня премьеры «Властелин колец» остаётся одной из лучших трилогий в истории кино

Пока стрим-сервис Amazon занят созданием нового сериала по книгам Дж. Р.Р. Толкина, студия Fox представила трейлер байопика о знаменитом писателе. До мировой премьеры ленты остаётся меньше недели, а издание Cinema Blend уже встревожило зрителей сообщением, что семья автора не одобрила фильм «Толкин».

Накануне выхода байопика с Николасом Холтом в главных ролях родственники Дж. Р.Р. Толкина заявили, что не одобряют этот проект. Это не редкость, когда семьи исторических личностей обрушиваются на биографические фильмы с критикой: так было, к примеру, с «Зелёной книгой» и персонажем Махершалы Али, чьё изображение родные Дона Ширли посчитали не соответствующим реальности.

D случае с «Толкином» всё немного иначе. Как сообщает THR, семья писателя даже не смотрела фильм. Оказывается, создатели байопика не консультировались с родственниками Толкина и не обращались к ним за разрешением его снять, поэтому семья писателя выступила против этого проекта. Представители студии поспешили заявить: «Мы безмерно гордимся фильмом Доме Карукоски. "Толкин" повествует о ранних годах необычной жизни писателя, не затрагивая его романы. Хотя мы не сотрудничали с семьёй Толкина, съёмочная группа с большим уважением отнеслась к его персоне и его выдающемуся вкладу в литературу».