Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож

Артист сообщил о проблемах со здоровьем и готовится к операции

Муж продюсера Алены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод, рассказал, что ему предстоит сделать серьезную операцию. По словам Дэвида, у него проблемы с коленным суставом.

«Недавно я делал МРТ. Сначала я себе сам поставил диагноз. И это было ошибкой, конечно, там ничего из того, что я себе надумал, не было. Но мой врач сказал, что операция неизбежна и ее надо делать, если я хочу не то, что заниматься спортом, а вообще хотя бы ходить без лекарств», — поделился Дэвид.

Также Аксельрод сообщил, что теперь до операции ему придется носить ортез, чтобы не сделать еще хуже своему здоровью.

«Теперь мне нужен ортез для того, чтобы я мог продолжать заниматься спортом и подготовить себя к операции. Тем самым сократить время реабилитации, который может длиться от трех до шести месяцев. Поэтому, пока я продолжаю свою послековидную реабилитацию, которая плавно переходит в процесс подготовки к операции моего коленного сустава и связок!» — объяснил исполнитель.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.