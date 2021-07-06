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    Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож

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    Певец Дэвид Аксельрод - Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож
    Певец Дэвид Аксельрод
    instagram.com/david__axelrod/

    Артист сообщил о проблемах со здоровьем и готовится к операции

    Муж продюсера Алены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод, рассказал, что ему предстоит сделать серьезную операцию. По словам Дэвида, у него проблемы с коленным суставом.

    «Недавно я делал МРТ. Сначала я себе сам поставил диагноз. И это было ошибкой, конечно, там ничего из того, что я себе надумал, не было. Но мой врач сказал, что операция неизбежна и ее надо делать, если я хочу не то, что заниматься спортом, а вообще хотя бы ходить без лекарств», — поделился Дэвид.

    Также Аксельрод сообщил, что теперь до операции ему придется носить ортез, чтобы не сделать еще хуже своему здоровью.

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    Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож
    Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож
    Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож
    Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож
    Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож
    instagram.com/david__axelrod/

    «Теперь мне нужен ортез для того, чтобы я мог продолжать заниматься спортом и подготовить себя к операции. Тем самым сократить время реабилитации, который может длиться от трех до шести месяцев. Поэтому, пока я продолжаю свою послековидную реабилитацию, которая плавно переходит в процесс подготовки к операции моего коленного сустава и связок!» — объяснил исполнитель.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости здоровье шоу-бизнес
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    Серьезные проблемы со здоровьем. Муж Алены Мозговой ляжет под нож