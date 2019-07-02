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    Шоу-биз

    Сергей Притула готов выйти на сцену даже на костылях

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    Сергей Притула - Сергей Притула готов выйти на сцену даже на костылях
    Сергей Притула

    В конце июля стартуют съемки нового сезона первого украинского юмор-шоу «Вар`яти»

    Осенью зрителей Нового канала ожидают скетчи, костюмированные миниатюры, много юмора и позитива от всей команды во главе с Сергеем Притулой.

     Но! Сейчас поклонников ведущего волнует один вопрос: как Сергей собирается выступать с загипсованной ногой? И вообще, будет ли он участвовать в сьемках? Как известно, накануне ведущий оказался в больнице со сложным переломом.

     Оказалось, что на этот счет переживать не стоит. На своей странице в Facebook Сергей Притула объяснил, что будет участвовать в любом случае.

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    Сергей Притула готов выйти на сцену даже на костылях
    Сергей Притула готов выйти на сцену даже на костылях
    Сергей Притула готов выйти на сцену даже на костылях

     «Мое пребывание на больничной койке никак не повлияет на мои рабочие планы. На костылях, на коляске или подвешенный на шнурках к стене, но я со своими соколятами буду снимать наше смешное шоу!», - успокоил своих поклонников шоумен Сергей Притула.

    Напомним, что ранее юморист признался, что его ждет серьезная операция на ноге и двухнедельная реабилитация после нее.

    «Меня не будет в Киеве недели-полторы. Стационар плюс операция. Но я постараюсь быть активным в соцсети. А когда вернусь, то и в ток-шоу появлюсь. В конце концов, нога - это не готова и не руки», – написал Притула.

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