Сергей Притула готов выйти на сцену даже на костылях



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Сергей Притула

В конце июля стартуют съемки нового сезона первого украинского юмор-шоу «Вар`яти»

Осенью зрителей Нового канала ожидают скетчи, костюмированные миниатюры, много юмора и позитива от всей команды во главе с Сергеем Притулой.

Но! Сейчас поклонников ведущего волнует один вопрос: как Сергей собирается выступать с загипсованной ногой? И вообще, будет ли он участвовать в сьемках? Как известно, накануне ведущий оказался в больнице со сложным переломом.

Оказалось, что на этот счет переживать не стоит. На своей странице в Facebook Сергей Притула объяснил, что будет участвовать в любом случае.

«Мое пребывание на больничной койке никак не повлияет на мои рабочие планы. На костылях, на коляске или подвешенный на шнурках к стене, но я со своими соколятами буду снимать наше смешное шоу!», - успокоил своих поклонников шоумен Сергей Притула.

Напомним, что ранее юморист признался, что его ждет серьезная операция на ноге и двухнедельная реабилитация после нее.

«Меня не будет в Киеве недели-полторы. Стационар плюс операция. Но я постараюсь быть активным в соцсети. А когда вернусь, то и в ток-шоу появлюсь. В конце концов, нога - это не готова и не руки», – написал Притула.