Сергей Притула празднует день рождения: фото успешного украинского телеведущего

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Сергей Притула родился 22 июня 1981 года в городе Збараж в Тернопольской области

В 1999-м Сергей начал работать ведущим «Радио Тернополь - 106,1 FM» под эфирным псевдо «Серый». В том же году оплатил курс обучения в одном из лондонских колледжей, сдал экстерном ближайшую сессию.

Вернувшись в Тернополь, занимал должность студенческого декана своего института. Снова начал работать на «Радио Тернополь».

В 2002-м возглавил студенческую забастовку в вузе, защитил диплом и остался работать в альма-матер на должности директора центра молодежных инициатив, учился в магистратуре. Активно занимался промо-акциями, организацией концертов, гастролировал с командами «КВН» по Украине.

В 2004 году прошел кастинг на должность ведущего программы «Было ваше - стало наше» и появился в эфире одного из общенациональных каналов.

В 2006 по 2009 гг. - резидент популярного юмористического телепроекта «Comedy Club UA» (под именем Сергей Притула Тернопольский Серый).

Являлся актером, автором и продюсером народного скетч-шоу «Файна Юкрайна» на Новом канале. Его партнером в шоу был Андрей Молочный. Всего было отснято 100 выпусков, что стало лучшим показателем среди всех скетч-шоу постсоветского пространства.

Вместе со своим коллегой по Comedy Club Александром Педаном и Ольгой Фреймут возглавлял утренний эфир Нового канала - ведущий телешоу «Подъем». Работал над шоу до 27 мая 2011 года.

Cейчас известен прежде всего как руководитель собственного проекта «Вар’яти-шоу», которому неплохо удается нести в массы простой, но все еще дефицитный юмор на украинском языке.

Сергей активно занимается волонтерской деятельностью, собирает материальную помощь от неравнодушных граждан. Не раз лично посещал прифронтовые зоны, помогая украинским военным.

8 июня 2019 года Сергей Притула заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос».