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    Шоу-биз

    Сериал «Ведьмак» лишился одного из ключевых актеров из-за коронавируса

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    Актер Туэ Ерстед Расмуссен - Сериал «Ведьмак» лишился одного из ключевых актеров из-за коронавируса
    Актер Туэ Ерстед Расмуссен
    instagram.com/thuerasmussen/

    Ограничения повлияли на график съемок

    Создатели сериала «Ведьмак» потеряли одного из ключевых для второго сезона актеров, датчанина Туэ Ерстеда Расмуссена, из-за ограничений, введенных в Великобритании на фоне пандемии коронавируса. Об этом артист сообщил в Instagram.

    Ограничения повлияли на график съемок, из-за чего Расмуссену пришлось отказаться от роли. Актер должен был сыграть Эскеля, товарища ведьмака Геральта.

    Как отмечает The Independent, роль Расмуссена во втором сезоне — одна из самых крупных. О том, кто заменит датского актера, не уточняется.

    34-летний Туэ Ерстед Расмуссен снялся в фильмах «Стрелок» и «Пока я живу». Он также принял участие в создании картины «Форсаж 9», из-за съемок в которой был вынужден отказаться от роли в «Ведьмаке». Лента выйдет в прокат в 2021 году.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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