Сериал «Ведьмак» лишился одного из ключевых актеров из-за коронавируса



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Актер Туэ Ерстед Расмуссен instagram.com/thuerasmussen/

Ограничения повлияли на график съемок

Создатели сериала «Ведьмак» потеряли одного из ключевых для второго сезона актеров, датчанина Туэ Ерстеда Расмуссена, из-за ограничений, введенных в Великобритании на фоне пандемии коронавируса. Об этом артист сообщил в Instagram.

Ограничения повлияли на график съемок, из-за чего Расмуссену пришлось отказаться от роли. Актер должен был сыграть Эскеля, товарища ведьмака Геральта.

Как отмечает The Independent, роль Расмуссена во втором сезоне — одна из самых крупных. О том, кто заменит датского актера, не уточняется.

34-летний Туэ Ерстед Расмуссен снялся в фильмах «Стрелок» и «Пока я живу». Он также принял участие в создании картины «Форсаж 9», из-за съемок в которой был вынужден отказаться от роли в «Ведьмаке». Лента выйдет в прокат в 2021 году.

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