Эшли Грэм устроила себе сладкую жизнь: жаркая фотосессия в откровенном наряде



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instagram.com/ashleygraham

Вместе с любимым мужем и друзьями они отправились в яхтенное путешествие по Италии, практически каждую минуту которого она транслировала в Instagram

Компания веселилась, купалась, наслаждалась солнцем и живописными пейзажами и не забывала о романтичных и «горячих» кадрах для подписчиков.

Сама Эшли успела показать несколько комплектов пляжных нарядов: слитный черный купальник, откровенное бикини, а также сиреневого оттенка с белыми деталями и поясом, который произвел настоящий фурор в ее микроблоге.

На очереди – белый купальник с внушительным декольте и вырезами на бедрах, который подчеркнул пышные формы и безупречный загар знаменитой красотки.

Дополнили наряд популярные этим летом среди звезд золотые подвески и цепочки, крупные золотые серьги и солнцезащитные очки в белой оправе. Эшли постаралась в нескольких кадрах передать как красоту местности, на фоне которой позирует, так и свою собственную, сделав акцент на роскошную грудь.

Таким образом 31-летняя модель дала понять, что покидает Италию. В посте она отметила в локации международный аэропорт Неаполя и призналась в любви этой прекрасной стране, а именно коммунам Шилла и Равелла.