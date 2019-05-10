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    Шоу-биз

    Сильвестр Сталлоне привезет пятого «Рэмбо» в Канны

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    Сильвестр Сталлоне привезет пятого «Рэмбо» в Канны

    Актер представит пятый фильм серии «Рэмбо», съемки которого завершились недавно

    Осенью этого года Сильвестр Сталлоне вновь примерит на себя один из своих самых известных образов и предстанет перед зрителями в роли Джона Рэмбо в пятом фильме франшизы.

    Сталлоне приедет на Каннский фестиваль, где 24 мая, в пятницу, представит отрывки из новой картины, после чего будет показана отреставрированная версия фильма «Рэмбо: Первая кровь» Теда Котчеффа. Новая версия была сделана с оригинальных негативов и может похвастаться разрешением 4K. Плёнку сканировали в Technicolor Hollywood, после чего над ней работали специалисты парижской компании Éclair.

    Боевик «Рэмбо: Последняя кровь» ставил Адриан Грюнберг, дебютировавший в большом кино жёстким триллером «"Весёлые" каникулы» с участием Мэла Гибсона. Ранее Грюнберг работал первым ассистентом режиссёров на таких проектах, как «Апокалипсис» Гибсона, «Возмездие» Мартина Кэмпбэлла и «Уолл Стрит: Деньги не спят» Оливера Стоуна.

    Сценарий пятого «Рэмбо» написал сам Сильвестр Сталлоне. По сюжету Джон Рэмбо отправляется в Мексику, чтобы спасти дочь подруги, похищенную мексиканским картелем. В картине также снимались: Пас Вега, Адриана Барраса, Иветт Монреаль и Серхио Перис-Менчета. 

    Джерело: Киноафиша

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