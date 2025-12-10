Іспанія зупинила розслідування вбивства пілота, який перегнав російський Мі-8 в Україну

Про смерть Максима Кузьмінова стало відомо на початку минулого року

У 2023 році росіянин викрав гелікоптер Мі-8 та передав його Силам оборони України

Іспанський суд розпорядився тимчасово зупинити розгляд справи про вбивство колишнього російського льотчика Максима Кузьмінова. У серпні 2023 року він викрав гелікоптер Мі-8 і перегнав його в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Іспанську судову раду.

Зазначається, що справу було зупинено через відсутність достатніх доказів для притягнення до кримінальної відповідальності «якоїсь конкретної особи як виконавця, співучасника чи пособника». Слідча суддя ухвалила відповідну постанову у вересні. Вона отримала від Цивільної гвардії звіт, в якому йшлося про безуспішні спроби встановити особу того, хто стріляв у Кузьмінова в лютому 2024 року в місті Вільяхойоса.

Нагадаємо, російського пілота Максима Кузьмінова, який влітку 2023 року під час операції Головного управління розвідки Міноборони перегнав гелікоптер Мі-8 армії РФ на територію України, було знайдено мертвим в Іспанії.

Зазначимо, 23 серпня у Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію про те, що російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем приземлився в Україні та здався у полон.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебували в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Також російський пілот, капітан і командир гелікоптера Мі-8 Максим Кузьмінов доносив для Головного управління розвідки цінні дані про військові об'єкти. Дану інформацію він надавав Україні ще до проведення історичної спецоперації.