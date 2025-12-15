Головна Скотч Шоу-біз
Голлівудського режисера Роба Райнера разом із дружиною знайдено мертвими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Тіла подружжя були знайдені в їхньому будинку в західній частині Лос-Анджелеса
фото: Reuters

Обставини та причини смерті сім'ї Райнер розслідують детективи

Американський актор і режисер Роб Райнер та його дружина Мішель Райнер знайдені мертвими у власному будинку в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«З глибоким сумом повідомляємо про трагічну загибель Мішель і Роба Райнер. Ми вражені цією раптовою втратою і просимо про дотримання конфіденційності в цей неймовірно важкий час», – йдеться в заяві представника сім'ї.

Обставини та причини смерті сім'ї Райнер з'ясовують детективи відділу з розслідування вбивств поліції Лос-Анджелеса. Вони продовжують оглядати будинок, де були знайдені тіла 78-річного чоловіка і 68-річної жінки, передає CNN. За інформацією видання TMZ, обоє отримали ножові поранення.

Капітан поліції Лос-Анджелеса Майк Бланд підтвердив, що одна з версій, які розглядають детективи, – вбивство. Журнал People з посиланням на джерела пише, що до смерті Роба і Мішель Райнер причетний їхній син Нік. Видання зазначає, що у 2016 році Нік розповідав про свою багаторічну боротьбу з наркотичною залежністю, яка почалася в підлітковому віці.

Роб і Мішель одружилися в 1989 році, у пари троє дітей: Джейк, Нік і Ромі. Найбільшу популярність Райнер здобув як режисер фільмів «Це – Spinal Tap!», «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Кілька хороших хлопців», «Бути Чарлі», «Поки не зіграв у ящик» з Морганом Фріменом і Джеком Ніколсоном. Райнер також зіграв роль батька головного героя у фільмі «Вовк з Уолл-стріт».

