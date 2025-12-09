Головна Одеса Новини
В Одесі посеред вулиці вбито чоловіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Одесі посеред вулиці вбито чоловіка
Потерпілий загинув на місці події
Очевидці повідомили про стрільбу близько 18:00

Одеські поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Очевидці повідомили про звуки стрільби та чоловіка із вогнепальними пораненнями близько 18:00. Потерпілий загинув на місці події.

В Одесі посеред вулиці вбито чоловіка фото 1
«Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться в повідомленні.

До слова, 14 березня в центрі Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої був убитий громадський активіст та волонтер Дем'ян Ганул. Ганул був учасником Революції Гідності та подій 2 травня 2014 року в Одесі, коли українські активісти протистояли проросійським силам. У 2014-2016 роках він входив до одеського осередку «Правого сектору». Потім – заснував громадську організацію «Вуличний фронт», яку визначав як «ініціативу українських націоналістів Одеси, які об'єдналися з метою наведення порядку в рідному місті».

До слова, 22 жовтня Приморський районний суд Одеси оголосив вирок у справі Миколи Майоренка, якого обвинувачували в організації замовного вбивства двох громадських активістів – Геннадія Бейбутяна та Дем’яна Ганула. Суд призначив йому 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

