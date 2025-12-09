У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий

Поліція проводить обшук у струмку Олешна в районі Фрідек-Містек, де було знайдено задушену українку

За даними поліції, причиною вбивства стали фінансові розбіжності між підозрюваним та дівчиною

Чеська поліція підтвердила виявлення тіла 22-річної громадянки України Андріяни Офрім, яку розшукували з 21 листопада. Тіло дівчини було знайдено в районі Фрідек-Містека, у струмку Олешна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Idnes.

Правоохоронці вже затримали 33-річного підозрюваного – ним виявився її знайомий співвітчизник, який уже визнав свою провину у скоєному злочині.

За даними поліції, причиною вбивства стали фінансові розбіжності між ними. Зловмисник, скориставшись обіцянкою повернути дівчині гроші, які були її авансом зарплати з попереднього місця роботи, виманив її з помешкання. Після цього він її задушив.

Лукаш Ріхтер, регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності, повідомив, що розслідування було масштабним, залучалися численні поліцейські, кінологи та водолази. Він також додав, що пошукова робота була ускладнена тим, що з моменту злочину минуло дванадцять днів, але попри це на місці події вдалося виявити важливі докази.

Нагадаємо, 22 серпня на станції легкої залізниці South End в Шарлотті, штат Північна Кароліна знайшли вбиту 23-річну Ірину Заруцьку. Дівчина емігрувала до США, тікаючи від російської агресії. Після того як поліція прибула на місце вбивства, правоохоронці затримали підозрюваного Декарлоса Брауна.

Згодом у мережі з’явилися записи з камер відеоспостереження вбивства Ірини Заруцької. На загибель українки в США також відреагував президент Дональд Трамп та згодом звинуватив демократів у зростанні злочинності.

До слова, у Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами. Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в районі Донагмеда в житловому комплексі Grattan Wood. Агентство з питань дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що цей заклад надає допомогу людям, які шукають притулок.

Як відомо, 17-річному підлітку сомалійського походження було висунуто звинувачення у вбивстві його однолітка, 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка, на півночі Дубліна.