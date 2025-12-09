Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий
Поліція проводить обшук у струмку Олешна в районі Фрідек-Містек, де було знайдено задушену українку
фото: Чеська поліція

За даними поліції, причиною вбивства стали фінансові розбіжності між підозрюваним та дівчиною

Чеська поліція підтвердила виявлення тіла 22-річної громадянки України Андріяни Офрім, яку розшукували з 21 листопада. Тіло дівчини було знайдено в районі Фрідек-Містека, у струмку Олешна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Idnes.

Правоохоронці вже затримали 33-річного підозрюваного – ним виявився її знайомий співвітчизник, який уже визнав свою провину у скоєному злочині.

За даними поліції, причиною вбивства стали фінансові розбіжності між ними. Зловмисник, скориставшись обіцянкою повернути дівчині гроші, які були її авансом зарплати з попереднього місця роботи, виманив її з помешкання. Після цього він її задушив.

Лукаш Ріхтер, регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності, повідомив, що розслідування було масштабним, залучалися численні поліцейські, кінологи та водолази. Він також додав, що пошукова робота була ускладнена тим, що з моменту злочину минуло дванадцять днів, але попри це на місці події вдалося виявити важливі докази.

Нагадаємо, 22 серпня на станції легкої залізниці South End в Шарлотті, штат Північна Кароліна знайшли вбиту 23-річну Ірину Заруцьку. Дівчина емігрувала до США, тікаючи від російської агресії. Після того як поліція прибула на місце вбивства, правоохоронці затримали підозрюваного Декарлоса Брауна.

Згодом у мережі з’явилися записи з камер відеоспостереження вбивства Ірини Заруцької. На загибель українки в США також відреагував президент Дональд Трамп та згодом звинуватив демократів у зростанні злочинності.

До слова, у Дубліні внаслідок поранення холодною зброєю помер 17-річний український підліток. Ще одного хлопця та жінку шпиталізували з травмами. Інцидент стався в середу, 15 жовтня, в районі Донагмеда в житловому комплексі Grattan Wood. Агентство з питань дітей та сім'ї Tusla підтвердило, що цей заклад надає допомогу людям, які шукають притулок.

Як відомо, 17-річному підлітку сомалійського походження було висунуто звинувачення у вбивстві його однолітка, 17-річного українського підлітка Вадима Давиденка, на півночі Дубліна. 

Теги: поліція вбивство Чехія українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський пояснив позицію України після слів Трампа про мирний план
«Немає єдиної думки щодо Донбасу». Зеленський зробив заяву про мирний план
8 грудня, 14:05
Житомирянина, який переховувався за кордоном, екстрадували до України
Україна повернула з Данії підозрюваного у незаконному гральному бізнесі
8 грудня, 12:48
Із року в рік Вифлеємський вогонь нагадує про важливість єдності та взаємопідтримки
Вифлеємський вогонь миру прибув до України
7 грудня, 19:59
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
У США сталась стрілянина на дитячому святі: є загиблі
30 листопада, 07:31
Водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
26 листопада, 13:19
П'ятьох людей було госпіталізовано з важкими травмами
У Чехії зіштовхнулися пасажирські потяги: десятки поранених
20 листопада, 11:56
28 груп, що переправляли українських чоловіків за кордон, прикордонники викрили в жовтні
Держприкордонслужба пояснила, чому чоловіки зараз рідше тікають за кордон
20 листопада, 10:24
50 українців повернулося додому
50 українців депортованих зі США повернулися до України
18 листопада, 20:10
День сержанта ЗСУ відзначають щорічно 18 листопада
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18 листопада, 07:00

Соціум

У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий
У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий
Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ
Меланія Трамп потрапила у скандал через рекламу сумки на тлі економічної кризи у США – ЗМІ
Путін хоче заборонити в Росії дзвінки від «недружніх країн». Хто потрапив у список
Путін хоче заборонити в Росії дзвінки від «недружніх країн». Хто потрапив у список
В Україні через нещасний випадок загинув військовий Великої Британії 
В Україні через нещасний випадок загинув військовий Великої Британії 
В Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів (відео)
В Японії стався землетрус магнітудою 7,5 балів (відео)
Головний рабин України назвав найважливішу інвестицію за 40 років
Головний рабин України назвав найважливішу інвестицію за 40 років

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua