США підтвердили чинність тарифних угод попри запровадження нових мит

Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що домовленості з партнерами залишаться в силі

Сполучені Штати не відмовлятимуться від тарифних угод, укладених протягом останніх дев’яти місяців, навіть після оголошення президентом Дональдом Трампом нових мит на імпорт, заявив торговий представник США Джеймісон Грір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За словами торгового представника, США мають намір і надалі виконувати домовленості, укладені з низкою ключових партнерів, попри зміну тарифної політики.

Грір підкреслив, що мова йде про угоди, укладені з країнами по всьому світу, серед яких: Велика Британія, Європейський Союз, Японія, Швейцарія та інші держави. Американська сторона розглядає ці домовленості як чинні зобов’язання, які не підпадають під дію нових митних рішень.

Обіцянка зберегти попередні угоди пролунала після того, як представники адміністрації США визнали наявність «невизначеності» щодо нового 15-відсоткового мита на імпорт із різних країн світу. Водночас Грір наголосив, що новий збір не зачіпає приблизно два десятки тарифних домовленостей, досягнутих протягом останніх місяців.

«Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що ці угоди будуть вигідними. Ми будемо їх дотримуватися. Ми очікуємо, що наші партнери також будуть їх дотримуватися», – заявив торговий представник США.

Оголошення про нові тарифи стало черговим етапом у перегляді торговельної політики Вашингтона. Попри запровадження додаткових мит, американська адміністрація намагається запевнити союзників, що попередні домовленості залишаються чинними і не будуть переглянуті автоматично.

До слова, прикордонно-митна служба США заявила, що з опівночі вівторка, 24 лютого, припинить стягувати мита, які були визнані незаконними Верховним судом США. З вівторка Прикордонно-митна служба США деактивує всі митні коди, пов'язані з попередніми розпорядженнями президента США Дональда Трампа повʼязані із законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.