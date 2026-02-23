Головна Світ Політика
search button user button menu button

США підтвердили чинність тарифних угод попри запровадження нових мит

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США підтвердили чинність тарифних угод попри запровадження нових мит
США залишили чинними угоди з ЄС і Британією
фото: AP

Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що домовленості з партнерами залишаться в силі

Сполучені Штати не відмовлятимуться від тарифних угод, укладених протягом останніх дев’яти місяців, навіть після оголошення президентом Дональдом Трампом нових мит на імпорт, заявив торговий представник США Джеймісон Грір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За словами торгового представника, США мають намір і надалі виконувати домовленості, укладені з низкою ключових партнерів, попри зміну тарифної політики.

Грір підкреслив, що мова йде про угоди, укладені з країнами по всьому світу, серед яких: Велика Британія, Європейський Союз, Японія, Швейцарія та інші держави. Американська сторона розглядає ці домовленості як чинні зобов’язання, які не підпадають під дію нових митних рішень.

Обіцянка зберегти попередні угоди пролунала після того, як представники адміністрації США визнали наявність «невизначеності» щодо нового 15-відсоткового мита на імпорт із різних країн світу. Водночас Грір наголосив, що новий збір не зачіпає приблизно два десятки тарифних домовленостей, досягнутих протягом останніх місяців.

«Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що ці угоди будуть вигідними. Ми будемо їх дотримуватися. Ми очікуємо, що наші партнери також будуть їх дотримуватися», – заявив торговий представник США.

Оголошення про нові тарифи стало черговим етапом у перегляді торговельної політики Вашингтона. Попри запровадження додаткових мит, американська адміністрація намагається запевнити союзників, що попередні домовленості залишаються чинними і не будуть переглянуті автоматично.

До слова, прикордонно-митна служба США заявила, що з опівночі вівторка, 24 лютого, припинить стягувати мита, які були визнані незаконними Верховним судом США. З вівторка Прикордонно-митна служба США деактивує всі митні коди, пов'язані з попередніми розпорядженнями президента США Дональда Трампа повʼязані із законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

Читайте також:

Теги: тарифи США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
Верховний суд США зробив Трампу подарунок. Пояснення CNN
Вчора, 01:27
США готується до запуску мережі безпілотних капсул замість автобусів
США готується до запуску мережі безпілотних капсул замість автобусів
20 лютого, 11:56
Відставка Маклафлін відбувається в момент, коли діяльність DHS перебуває під пильною увагою через наслідки вбивства та дискусії навколо жорсткої імміграційної політики
Прихильниця імміграційної політики Трампа йде з посади після вбивста цивільних у Міннесоті
18 лютого, 01:29
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
CNN: Рубіо запевнив європейських лідерів у підтримці США, але є умова
15 лютого, 01:45
Із нагоди Дня святого Валентина Білий дім потішив неоднозначними листівками
Білий дім опублікував валентинки з Ніколасом Мадуро та Гренландією
14 лютого, 18:16
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
13 лютого, 15:15
Коментарі Трампа змінили настрій ринку і знизили вартість нафти
Ціни на нафту знизилися після заяв Трампа про можливу угоду з Іраном
13 лютого, 09:21
Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном
Ердоган запропонував посередництво між США та Іраном
30 сiчня, 14:26
Як Путін перекладає провину за війну на Трампа
Путін перекладає провину за війну на Трампа
25 сiчня, 15:47

Політика

США підтвердили чинність тарифних угод попри запровадження нових мит
США підтвердили чинність тарифних угод попри запровадження нових мит
Що робити з Лукашенком? Зеленський дав рецепт американцям
Що робити з Лукашенком? Зеленський дав рецепт американцям
Санкції можуть вдарити не лише по Лукашенку, а й по його синах – Зеленський
Санкції можуть вдарити не лише по Лукашенку, а й по його синах – Зеленський
«Ваша країна дуже ризикує». Зеленський вперше з початку повномасштабної війни дав інтерв’ю ЗМІ Білорусі
«Ваша країна дуже ризикує». Зеленський вперше з початку повномасштабної війни дав інтерв’ю ЗМІ Білорусі
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
Глава МЗС Польщі закликав Угорщину згадати власне минуле та підтримати Україну
Глава МЗС Польщі закликав Угорщину згадати власне минуле та підтримати Україну

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua