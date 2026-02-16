Головна Світ Політика
Американський сенатор розкрив, яка зброя може переламати хід війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Американський сенатор розкрив, яка зброя може переламати хід війни
Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив про незацікавленість Путіна у мирі та закликав дати ракети
скріншот з відео Reuters

Сенатор Річард Блюменталь закликав передати Україні ракети Tomahawk, винищувачі F-16, а також посилити санкційний тиск на Кремль

Сенатор США від Демократичної партії Річард Блюменталь під час пресконференції у Києві заявив, що Вашингтон має збільшити військову підтримку України, оскільки очільник Кремля Путін, за його словами, не демонструє зацікавленості у завершенні війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Американський політик наголосив, що, на його переконання, саме посилення оборонних можливостей України може змінити ситуацію на полі бою та створити передумови для переговорів.

«Особисто я вважаю, що Путін не зацікавлений у мирі. Тому ми повинні надавати військову допомогу: ракети Tomahawk, перехоплювачі для Patriot, більше F-16, виробництво дронів та цілий спектр необхідного озброєння», – наголосив американський сенатор.

За словами Блюменталя, ключовим елементом стратегії має стати принцип сили, який, на його думку, здатен змусити Кремль змінити позицію. Він також акцентував на необхідності посилення економічного тиску на Росію через нові санкційні інструменти.

Політик заявив про важливість ухвалення санкційного законопроєкту, який, за його словами, «створить для Путіна нищівний економічний тиск, щоб змусити його сісти за стіл переговорів». Сенатор вважає, що поєднання військової підтримки та санкцій може стати фактором, який змінить хід подій і наблизить завершення війни.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами Річардом Блюменталем і Шелдоном Вайтгаузом. Вони обговорили посилення санкцій проти Росії, зокрема проти атомної енергетики й танкерного флоту РФ. Глава держави наголосив: важливо, щоб Сполучені Штати активно співпрацювали з Євросоюзом не лише для того, щоб затримувати танкери російського тіньового флоту, а й конфісковувати нафту, яку вони транспортують.

Теги: Сенат США санкції США

