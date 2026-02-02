Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США

Зустріч делегацій можуть провести в Туреччині найближчими днями

Президент Ірану Масуд Пезешкіан віддав розпорядження розпочати переговори зі Сполученими Штатами, які стосуватимуться виключно іранської ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» з посилання на іранського мовника Fars.

Водночас, за даними Reuters, посланець президента США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі можуть зустрітися в Туреччині вже найближчими днями. Остаточні дата та місце переговорів наразі не визначені.

Нагадаємо, що США посилюють систему протиповітряної оборони на Близькому Сході, готуючись до можливих ударів у відповідь з боку Ірану. До регіону вже прибула авіаносна ударна група на чолі з USS Abraham Lincoln. Також винищувачі F-35 і F-15E переміщують ближче до потенційної зони бойових дій.

У Вашингтоні наголошують, що рішення про удари по Ірану поки не ухвалене і конфлікт не вважають неминучим. Основний акцент Пентагон робить на обороні. США розгортають додаткові батареї систем THAAD і Patriot для захисту американських військ, Ізраїлю та арабських союзників.

Системи розміщують на базах у Йорданії, Кувейті, Бахрейні, Саудівській Аравії та Катарі. Крім того, в регіоні перебувають американські есмінці з можливостями протиракетної оборони, здатні перехоплювати балістичні ракети та дрони. Частина кораблів патрулює поблизу Ормузької протоки, Аравійського моря, Червоного моря та східного Середземномор’я.