Делегація РФ вирушила до Женеви. Стало відомо, які інструкції отримали посланці

Тристороння зустріч відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Швейцарії

Російська делегація вирушила до Женеви для участі у мирних трьохсторонніх переговорах, отримавши попередні інструкції від Кремля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Як зазначив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков, делегати працюватимуть за так званою «формулою Анкориджа».

«Делегація РФ вирушає до Женеви з чіткими вказівками діяти в межах домовленостей, досягнутих в Анкориджі», – сказав він.

Делегацію очолює помічник диктатора Путіна Володимир Мединський, а її склад розширено приблизно до двох десятків осіб.

Очікується, що учасники працюватимуть за окремими напрямками, зокрема частина представників залучена до паралельного переговорного треку.

Переговори в Женеві проходитимуть у закритому форматі без доступу медіа. Російська сторона планує прибути до міста вранці у вівторок, 17 лютого, а завершення візиту попередньо заплановане на середу ввечері, 18 лютого.

Раніше, Кремль офіційно визнав, що на майбутніх переговорах у Швейцарії обговорюватимуться територіальні питання.

Варто зазначити, що українська делегація прибула до Женеви. Завтра, 17 лютого, розпочнеться черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Женеві українську делегацію представлятимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія під час майбутніх переговорів щодо завершення війни може висувати до України вимоги, що виходять далеко за межі територіального питання.

Аналітики зазначають, що Москва, ймовірно, наполягатиме не лише на міжнародному визнанні окупованих територій, а й на ширших політичних та безпекових умовах.