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    Шоу-биз

    Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии в черном бикини

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    Синди Кроуфорд - Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии в черном бикини
    Синди Кроуфорд

    53-летняя Синди Кроуфорд порадовала поклонников новой яркой фотосессией

    Модель показала стройную фигуру в купальнике.

    Кадром со съемки Синди поделилась в Instagram. На фото она позирует в черном бикини с буханкой хлеба в руках, от которой она старается отломить кусок, делая это сексуально и соблазнительно.

    Купальник подчеркнул стройную фигуру знаменитости и ее длинные ноги, которым остается только позавидовать многим. «Это отношения любви и ненависти… в основном любовь», — прокомментировала фото Синди.


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    Автором снимка стал звездный фотограф Майкл Томпсон. Фотосессия была сделана для нового выпуска издания Allure.

    Джерело: graziamagazine.ru

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