Синди Кроуфорд снялась в эффектной фотосессии в черном бикини



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Синди Кроуфорд

53-летняя Синди Кроуфорд порадовала поклонников новой яркой фотосессией

Модель показала стройную фигуру в купальнике.

Кадром со съемки Синди поделилась в Instagram. На фото она позирует в черном бикини с буханкой хлеба в руках, от которой она старается отломить кусок, делая это сексуально и соблазнительно.

Купальник подчеркнул стройную фигуру знаменитости и ее длинные ноги, которым остается только позавидовать многим. «Это отношения любви и ненависти… в основном любовь», — прокомментировала фото Синди.





Автором снимка стал звездный фотограф Майкл Томпсон. Фотосессия была сделана для нового выпуска издания Allure.

Джерело: graziamagazine.ru