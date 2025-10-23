Головна Скотч Шоу-біз
Скрипка та Фагот на похоронах Дизеля з Green Grey розповіли про ідеології та знищення рок-н-ролу

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка біля труни з Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Олег Скрипка та Олег Михайлюта провели в останню путь Андрія Яценка, якому тепер навіки 55 років

На церемонію прощання з лідером гурту Green Grey, Андрієм Дизелем Яценком, яка пройшла в столиці 23 жовтня, прийшло чимало колег по шоу-бізнесу. Зокрема, фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка та учасник «ТНМК» Олег Фагот Михайлюта. «Главком» був присутній на церемонії прощання.

За словами Олега Скрипки, коли він повернувся з Франції до України у другій половині 1990-х, то був приємно вражений новою плеядою рокерів. Серед яких були, зокрема, Green Grey. «В 1990-х роках мені вірилось, що Україна може бути рок-н-рольною. З Андрієм (зі смертю Дизеля – «Главком») ми кінцево втратили надію, що рок може жити в Україні. Він робив в Україні зусилля, які ніхто не робив. Він об'єднував навколо себе людей. Я вважаю, що в Україні навмисно було знищено рок-н-рольну сцену. Були певні дії не без дій Кремля», – розповів музикант.

За словами Скрипки, рок – це музика свободи і правди. Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» наголосив, що Дизель об'єднував рокерів, які не могли знайти себе в ті часи. «Велика кількість талановитих людей без Андрія залишись безпритульними. Тому що він був батьком рок-н-ролу, сейшенів (спільна, часто імпровізована гра музикантів, що відбувається без суворих правил та заздалегідь підготовленого аранжування – «Главком»). Це не були «Палаци спорту», але це були справжні тусовки, куди ходили і зірки, і просто талановиті. Там не було меж. І ось він міг об'єднати людей не за статусом, а за талантом. Це те, чого не вистачає сучасному суспільству», – зазначив Олег Скрипка.

Майже одночасно з гуртом Green Grey свою кар'єру в «ТНМК» розпочинав Олег Фагот Михайлюта. Музикант, як і більшість колег та зіркових друзів, не знав про проблеми Дизеля зі здоров'ям. Зазначимо, що Андрій Яценко помер від серцевої недостатності, викликаною ішемічною хворобою серця.

«Я не знав про ішемічну. Він всім направо і наліво не розповідав, що в нього була хронічна хвороба. Він завжди був феєрверком, постійно щось видумував. І не дивлячись на те, що в нас були якісь заруби ідеологічні між собою, повага завжди була присутньою. Хлопці зараз адаптували і запустили україномовний тур. Усвідомили. Хотілось б раніше, пізніше, пофіг. Головне, що воно все усвідомилось, «устаканілось». А те що сталось – всі ми там будемо, 100 відсотків», – розповів Олег Фагот Михайлюта.

Олег Фагот Михайлюта, учасник гурту ТНМК, прощається з Андрієм Дизелем Яценком
Олег Фагот Михайлюта, учасник гурту ТНМК, прощається з Андрієм Дизелем Яценком
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зазначимо, що серед відомих людей, які провели Дизеля в останню путь були виконавці Віктор Павлік, Джамала, Тарас Тополя, Євген Галич (O.Torvald), Артем Пивоваров, шоумен Андрій Джеджула, нардеп Микола Тищенко та інші знаменитості. Новину з церемонії прощання та фотографії можна переглянути тут.

Теги: похорон Олег Скрипка Фагот музикант

